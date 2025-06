Metodo Sakuma: l’allenamento giapponese per migliorare postura e schiena in 5 minuti al giorno

Tra smart working, ore davanti a uno schermo e vita sedentaria, i problemi di postura e mal di schiena sono ormai diffusissimi. In questo contesto si fa strada una soluzione tanto semplice quanto curiosa: il Metodo Sakuma, una serie di esercizi giapponesi pensati per riequilibrare il corpo in pochi minuti al giorno.

Il metodo prende il nome da Kenichi Sakuma, personal trainer giapponese e autore del bestseller Il metodo Sakuma per dimagrire stando seduti. Il suo approccio si basa sull’idea che una postura scorretta non solo comprometta l’aspetto fisico, ma sia anche la causa principale di dolori muscolari, rigidità articolare e persino aumento di peso localizzato.

Mal di schiena e postura scorretta? Prova il Metodo Sakuma giapponese

Secondo Sakuma, bastano 5 minuti al giorno di esercizi mirati per riequilibrare i muscoli posturali profondi, correggere gli squilibri tra parte destra e sinistra del corpo e migliorare il portamento generale. L’obiettivo non è solo “raddrizzare” la schiena, ma rimodellare la figura agendo su bacino, addome e spalle.

Gli esercizi proposti sono semplici e accessibili a tutti, spesso eseguibili da seduti o sdraiati. Coinvolgono movimenti lenti ma precisi, con particolare attenzione al controllo muscolare e alla respirazione. Ad esempio, uno degli esercizi chiave prevede di contrarre addominali e glutei mentre si sollevano leggermente le gambe da sdraiati, mantenendo la posizione per qualche secondo.

Oltre a essere pratico e veloce, il metodo promette risultati sorprendenti: riduzione del mal di schiena, miglioramento della postura, maggiore energia durante la giornata e persino una silhouette più slanciata. Benefici che, secondo gli utenti più entusiasti, si notano già dopo poche settimane.

Tuttavia, è bene sottolineare che non si tratta di una formula magica. Per ottenere risultati duraturi, è fondamentale essere costanti e abbinarlo a uno stile di vita sano, con attenzione all’alimentazione e al movimento. Inoltre, chi ha problemi specifici alla colonna vertebrale dovrebbe sempre chiedere il parere di un fisioterapista.

Nonostante ciò, il Metodo Sakuma sta conquistando consensi anche in Occidente, grazie alla sua combinazione di efficacia, rapidità e filosofia orientale del corpo in armonia. Un piccolo rituale quotidiano che può fare la differenza nella qualità della vita.

In definitiva, il Metodo Sakuma è una proposta interessante per chi cerca un approccio dolce ma concreto per migliorare la postura e ridurre i dolori legati alla sedentarietà. Un’alternativa smart al fitness tradizionale, che parte da un concetto semplice: prendersi cura del proprio corpo, un minuto alla volta.

Foto di Joyce Hankins su Unsplash