Guida ai Dispositivi di Telepedaggio: Scelte e Opzioni

I dispositivi di telepedaggio rappresentano oggi un must per tutti gli automobilisti della Penisola, soprattutto per coloro che attraversano spesso le autostrade italiane. Si tratta di apparecchi che possono automatizzare la fase di pagamento del pedaggio, e semplificare non di poco il viaggio, dandoci la possibilità di saltare le code e di risparmiare sia tempo sia energie. Ma il mercato propone varie opzioni, il che può causare un po’ di confusione in fase di scelta. Ecco perché in questa guida scopriremo insieme quali sono le migliori opzioni per il pedaggio telematico, oltre al funzionamento di tali dispositivi.

Pedaggio telematico: quali opzioni scegliere?

Sono almeno 3 i servizi che al momento coprono le necessità degli automobilisti che desiderano passare dalla corsia preferenziale in autostrada. Il primo è UnipolMove, il secondo è Telepass e infine c’è MooneyGo. Si comincia col dire che ognuno di questi brand propone diversi servizi collaterali o extra, che conviene sempre studiare prima di fare una scelta. Se il dubbio riguarda i due principali competitor del settore, c’è una guida online su UnipolMove vs Telepass di Adnkronos che chiarisce ogni aspetto importante. La lettura di articoli come questo viene caldamente consigliata, per valutare la convenienza in termini di rapporto tra qualità e prezzo.

UnipolMove, ad esempio, propone dei costi contenuti, considerando che il suo piano Base costa 1,50 euro al mese, e che il canone viene azzerato per i primi 12 mesi (con la promozione in corso). Inoltre, questo brand consente anche l’accesso ad altri servizi come la riparazione dei vetri dell’auto, le strisce blu, i parcheggi convenzionati, l’accesso all’Area C Milano, il tagliando auto (al momento solo Lombardia) e il bollo auto. Anche Telepass è ricca di servizi aggiuntivi, ma ha un prezzo superiore alle medie: il piano Base costa infatti 3,90 euro al mese, mentre il piano Plus (il più completo) arriva a 4,90 euro al mese.

MooneyGo ha delle tariffe simili a quelle di UnipolMove, ma con alcune differenze fondamentali, che lo pongono su un gradino più basso. Innanzitutto non può contare su un pacchetto molto ampio di servizi, e poi richiede delle spese extra (5 euro) per l’attivazione e la consegna del dispositivo per il telepedaggio. Con UnipolMove, invece, sia la consegna sia l’attivazione dell’apparecchio sono gratuite per l’Italia.

Come funziona il dispositivo per il telepedaggio?

Si tratta di un piccolo apparecchio da installare sul parabrezza dell’automobile, che comunica con le torrette presenti nelle corsie preferenziali dei caselli autostradali. Quando il veicolo si avvicina al casello, il dispositivo viene rilevato dai sensori, che registrano il transito e addebitano il costo del pedaggio direttamente sul conto associato al device.

Una volta installato e attivato, dunque, il dispositivo per il telepedaggio interagisce automaticamente con le infrastrutture dei caselli, permettendo all’automobilista di passare senza dover fermarsi per il pagamento manuale. Ciò avviene perché le tecnologie di rilevamento, una volta captato il segnale del dispositivo, si attivano per alzare in modo automatico la sbarra. Il sistema in questione, oltre ad essere molto semplice, risulta anche particolarmente efficace e permette così di evitare qualsiasi coda dovuta alle soste per il pagamento.

