Il tuo account Netflix verrà rimosso oggi: attenzione all’e-mail truffa

Avete ricevuto un’e-mail nella quale venite avvisati che il vostro account Netflix sta per essere cancellato? Non fatevi prendere dal panico, potete tranquillamente continuare ad usufruire del servizio di streaming. L’e-mail altro non è che un tentativo di truffa. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Quella di cui parliamo oggi è l’ennesima truffa messa a punto dai malintenzionati del web per rubare soldi agli utilizzatori di Netflix. Riconoscere il tranello in tempo è fondamentale per evitare di farsi rubare soldi dal conto della propria carta di credito.

Truffa e-mail Netflix: come riconoscerla

Pare che il trabocchetto si stia diffondendo esclusivamente sotto forma di finta comunicazione via e-mail. L’oggetto è semplicemente “Pagamento rifiutato“. All’interno, invece, si può leggere il seguente messaggio: “Attenzione!! Abbonamento Netflix. Gentile cliente, il tuo abbonamento e scaduto! Tuttavia come parte del nostro programma fedeltà puoi estenderlo gratuitamente per 90 giorni“. Allegato è presente un link che rimanda ad un sito Netflix fasullo. All’interno di questo, viene richiesto alle vittime di inserire i dati della propria carta di credito per poter rinnovare l’abbonamento. Ovviamente, una volta inseriti i dati, questi vengono rubati e usati per prelevare soldi dal conto in maniera illecita.

Riconoscere la truffa è molto semplice. Innanzitutto, basta guardare attentamente il messaggio per rendersi conto di come sia stato scritto in un italiano approssimativo. Le comunicazioni Netflix ufficiali sono sempre scritte in un italiano perfetto. Come se ciò non bastasse, anche l’indirizzo di posta elettronica da cui arriva l’e-mail non risulta essere affiliata in nessun modo all’azienda. Se avete ricevuto un’e-mail come quella citata, quindi, si tratta al 100% di truffa. Il consiglio è quello di non cliccare su nessun link e di cestinare il tutto il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.