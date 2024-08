Apple svela la data di presentazione di iPhone 16

Diversamente da quanto detto negli scorsi giorni, iPhone 16 non verrà presentato il 10 settembre. Poche ore fa, Apple ha sorpreso tutti annunciando ufficialmente la data del suo attesissimo evento, lunedì 9 settembre. Finalmente, tutte le caratteristiche dei nuovi melafonini, e non solo, saranno svelate. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, tra meno di due settimane tutti scopriranno i tanto chiacchierati iPhone 16 e non solo. L’evento verrà sicuramente sfruttato per la presentazione di nuovi modelli di Apple Watch, ma anche per la presentazione di altri prodotti (forse iPad e AirPods). Quali sorprese ha in serbo Apple?

iPhone 16 e non solo: ecco i protagonisti dell’evento del 9 settembre

L’evento Apple del 9 settembre si prospetta essere ricco di novità. I protagonisti indiscussi saranno gli iPhone 16. Come molti di voi già sanno, Apple presenterà ben quattro differenti versioni: base, Plus, Pro e Pro Max. Oltre a questi, arriveranno anche tre nuovi modelli di Apple Watch: SE 3, Series 10 e Ultra 3. Ma non è finita qui! Gli analisti credono che la mela morsicata sfrutterà l’evento per presentare anche qualche altro prodotto. C’è chi parla di nuovi modelli di AirPods, chi di nuovi modelli di iPad, quale sarà la verità?

L’evento del 9 settembre è stato intitolato da Apple “It’s Glowtime“. Come quello dello scorso anno, si terrà allo Steve Jobs Theatre all’interno dell’Apple Park di Cupertino. L’orario di inizio è fissato alle 10:00 di mattina (ore 19:00 in Italia). Sarà possibile seguire l’evento in diretta collegandosi al sito ufficiale. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com