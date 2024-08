iPhone 16: ecco la possibile data di presentazione

Manca sempre meno al lancio dei tanto attesi iPhone 16 sul mercato. Nonostante Apple non abbia ancora neanche ufficializzato la data di presentazione, sono molti coloro che avanzano ipotesi in merito a quando i dispositivi vedranno la luce. Nelle scorse ore, il noto Mark Gurman di Bloomberg ha deciso di dire la sua in merito. Andiamo a scoprire tutto nei dettagli.

Gurman risulta essere particolarmente noto tra i fan della mela morsicata per aver predetto diverse mosse casa. Le sue idee in merito alla presentazione degli iPhone 16, e non solo, sono più che chiare.

iPhone 16: le date da segnare sul calendario

La data di presentazione dei chiacchierati iPhone 16 potrebbe essere martedì 10 settembre. Gurman ne è praticamente certo. Secondo l’uomo, Apple inizierà ad inviare gli inviti nei prossimi giorni. La presentazione vedrà come protagonisti i nuovi melafonini, ma ci sarà spazio anche per nuovi modelli di AirPods, nuovi modelli di Apple Watch e forse anche qualcos’altro. Riguardo gli smartphone, l’azienda farà partire i preordini il venerdì successivo alla presentazione, 13 settembre, mentre la disponibilità nei negozi sarà a partire da venerdì 20 settembre.

Ricordiamo che Apple lancerà ben 4 differenti versioni di iPhone 16: una base, una Plus, una Pro e una Pro Max. Le novità in arrivo su tutti i modelli si prospettano essere davvero molto interessanti. Ovviamente, quanto detto in questo articolo risulta essere solo frutto di supposizioni. La verità si scoprirà solamente nei prossimi giorni. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com