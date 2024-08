Strade Blu a Doha: La Soluzione Innovativa per Combattere l’Aumento delle Temperature Urbane

Doha ha intrapreso un’iniziativa innovativa per combattere l’aumento delle temperature urbane causato dall’effetto isola di calore urbano (UHI). In particolare, le strade di Abdullah Bin Jassim vicino al Souq Waqif sono state dipinte di blu in un progetto pilota volto a ridurre l’assorbimento di calore e abbassare le temperature in città.

L’UHI si verifica quando le aree urbane, con le loro dense strutture di cemento e asfalto, assorbono e trattengono più calore rispetto alle aree rurali circostanti, causando un aumento delle temperature superficiali e dell’aria. Questo fenomeno può aumentare le temperature in città fino a 12°C in più rispetto alle zone rurali, portando a conseguenze gravi come un aumento delle malattie e dei decessi legati al caldo, nonché a un maggior consumo di energia per il raffreddamento degli edifici, il che a sua volta contribuisce ulteriormente alle emissioni di gas serra.

Per mitigare l’effetto UHI, varie strategie possono essere adottate, come l’aumento delle aree verdi, la promozione di infrastrutture verdi come i tetti verdi, e l’inclusione di specchi d’acqua urbani. Tuttavia, Doha sta sperimentando una soluzione particolarmente innovativa: la pittura delle strade con una vernice blu riflettente il calore. Questa vernice è progettata per riflettere la radiazione solare piuttosto che assorbirla, contribuendo così a ridurre la temperatura delle superfici stradali e, di conseguenza, delle aree circostanti.

Questa iniziativa segue esempi simili in altre città, come le strade bianche di Los Angeles, dove vernici riflettenti sono state utilizzate per combattere il caldo estremo. Se i risultati del progetto pilota di Doha si dimostreranno efficaci, potrebbero aprire la strada a un’adozione più ampia di queste tecnologie, migliorando la vivibilità nelle città calde e contribuendo a ridurre gli effetti del cambiamento climatico urbano.

Ph. credit Uvvrornqcpaimew