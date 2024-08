Recensione Oppo Reno12 F: ottima soluzione per la fascia media

Oppo Reno12 F 5G è il nuovo smartphone appartenente alla fascia media, in vendita ad un prezzo inferiore ai 300 euro, pensato per gli utenti che vogliono avere tra le mani un device completo e dal design estremamente curato. Scopriamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

Lo smartphone presenta dimensioni perfettamente allineate con gli standard del settore, raggiungendo 163,05 x 75,75 x 7,76 millimetri, ma anche un peso di soli 187 grammi. Proprio quest’ultimo è un aspetto da non sottovalutare, facilita l’utilizzo in mobilità, impreziosito a sua volta da uno spessore estremamente ridotto. E’ un prodotto maneggevole che non vi appesantirà in modo eccessivo durante gli spostamenti.

La cura e l’attenzione ai dettagli la ritroviamo subito nella parte posteriore, una back cover completamente piatta, con finitura opaca perfettamente oleofobica (ovvero non trattiene le impronte), che lo innalza notevolmente verso un livello qualitativo decisamente superiore alla fascia di prezzo. I materiali utilizzati sono robusti ed affidabili, al tatto si può sentire l’utilizzo di parti plastiche, ma allo stesso tempo è in grado di offrire un’ottima resistenza ad urti, cadute, graffi, schizzi e pressione, dimostrando di essere uno dei modelli più solidi e resistenti del mercato. Il modulo delle fotocamere è ad anello (Cosmo Ring Design), incastonato quasi a filo della back cover, con l’introduzione della Halo Light. Quest’ultima è una luce versatile (che percorre l’intero perimetro dell’anello), impostabile su 8 colori diversi, ed utilizzabile per la ricezione delle notifiche, come messaggi, chiamate, ricarica o modalità gaming (è altamente personalizzabile).

Il frame, completamente piatto, è in plastica con rivestimento lucido, che purtroppo tende a sporcarsi troppo facilmente. Sul lato destro troviamo i pulsanti di accensione/spegnimento e volume, mentre inferiormente ecco arrivare USB-C e altoparlante fisico.

Specifiche e Hardware

Il display di Oppo Reno12 F è da 6,67 pollici di diagonale, AMOLED 2,5D con risoluzione massima in FullHD+ (2400 x 1080 pixel) e 394 ppi, il rapporto schermo/corpo è del 92,2%, mentre la frequenza di aggiornamento si spinge anche fino a 120Hz, per una maggiore fluidità generale. La reattività è molto buona, con touch sampling rate a 240Hz, i colori sono discretamente definiti, con una profondità di colore a 8 bit, il supporto alla 100% della gamma cromatica DCI-P3 garantisce la possibilità di visualizzare tutte le singole tonalità. A conti fatti è un pannello di buona qualità, in linea con la fascia di prezzo di posizionamento, che non presenta aspetti che gli permettano di distinguersi, ma comunque in grado di fornire anche una buona luminosità massima per l’utilizzo sotto la luce solare diretta.

Il processore è un MediaTek 6300 5G, octa-core con frequenza di clock a 2,4GHz, commercializzato con la configurazione 8GB di RAM LPDDR4X (espandibile virtualmente di altri 8GB) e 256GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile tramite microSD fino a 2 TB). Le prestazioni sono buone, lo smartphone è sufficientemente reattivo e rapido nello svolgimento della maggior parte dei propri compiti, senza scaldare in modo eccessivo nella parte posteriore.

Lo sblocco avviene tramite il riconoscimento del viso o la lettura dell’impronta digitale sotto il display. In entrambe le occasioni l’accesso al sistema è rapido, senza rallentamenti da segnalare. Oppo Reno12 F è uno smartphone con certificazione IP64 (resistente agli schizzi d’acqua, non immersione), con connettività bluetooth 5.3, chip NFC, WiFi e GPS, passando poi per la USB 2.0 (senza uscita video) e la connessione 5G. L’audio è stereo, il volume massimo è molto buono, con dettagli e nitidezza allineati con la fascia di prezzo.

Fotocamera, sistema operativo e batteria

Il comparto fotografico è composto da 3 sensori nella parte posteriore: un principale da 50 megapixel con apertura F1.8, un ultragrandangolare Sony IMX355 da 8 megapixel e apertura F2.2, per finire con un Macro da 2 megapixel con apertura F2.4. Anteriormente, invece, è presente un sensore da 32 megapixel, Sony IMX615, con apertura F1.8.

Le immagini che abbiamo potuto scattare in ogni condizione di luce hanno dimostrato di essere di livello superiore rispetto alla fascia di prezzo, i dettagli e la nitidezza sono buoni, forse in alcune occasioni tende leggermente a non riuscire a gestire perfettamente le forti luci ed è un po’ scarso con la saturazione, ma nel complesso le immagini sono godibili e di ottima qualità. Stesso discorso con scarsa luminosità, non abbiamo perdite di dettagli e di nitidezza, con il rumore digitale che tarda a farsi vedere; ottima anche la gestione del micromosso, soprattutto considerando essere assente lo stabilizzatore ottico.

I video vengono registrati al massimo in FullHD a 60fps, molto buono l’autofocus, che riesce perfettamente a spostare l’attenzione da un soggetto all’altro senza difficoltà. Meno la stabilizzazione, sebbene lo smartphone sia leggero e sottile, i video vanno a tremare più dei concorrenti.

Il sistema operativo è Android 14, con personalizzazione grafica ColorOS 14 e patch di sicurezza aggiornate a Luglio 2024 (al momento della recensione). E’ la solita ottima ColorOS (con tanta personalizzazione), fluida, reattiva e praticamente esente da difetti, con qualche piccola aggiunta. Recentemente Oppo ha aggiornato AI Eraser 2.0, una gomma magica con la quale riuscire ad eliminare con rapidità elementi dalle immagini, e Smart Image Matting 2.0, ritagliare con maggiore precisione soggetti multipli per poi incollarli dove si vuole. Questa è solamente la punta dell’iceberg di ciò che vi attende in Oppo Reno12 F, ricordiamo infatti essere presente la luce pulsante nella parte posteriore, con enormi possibilità di personalizzazione e di giochi di luce molto divertenti/accattivanti.

La batteria è un componente da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 45W, per passare dallo 0 al 100% in 69 minuti, senza ricarica wireless o inversa. L’autonomia è molto buona, è possibile pensare di utilizzare lo smartphone anche per due giorni consecutivi, senza dover temere di correre a collegarsi alla presa a muro, riuscendo così a garantire una autonomia leggermente superiore alla media.

Oppo Reno12 F – conclusioni

In conclusione Oppo Reno12 F è uno smartphone che riesce a convincere a partire da un’estetica estremamente curata, impreziosita dal ring led posteriore personalizzabile, capace di dargli quel tocco di classe che ci saremmo aspettati di vedere da Oppo. Le restanti specifiche tecniche sono perfettamente in linea con le aspettative e la fascia di prezzo, lo smartphone è oggi in vendita ad una cifra di 299 euro, nella sola versione con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.