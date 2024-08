Apple: due nuovi modelli di AirPods verranno lanciati a breve

Gli auricolari true wireless più famosi di sempre, gli AirPods, stanno per ricevere un aggiornamento molto interessante. Stando a quanto riportato dal noto Mark Gurman di Bloomberg, Apple starebbe pianificando il lancio di non una, ma ben due versioni di AirPods. Ecco tutti i dettagli in merito alle caratteristiche dei dispositivi.

Si parla di un aggiornamento degli AirPods “base” da oramai diversi mesi. Gurman non ha dubbi a riguardo, la nuova generazione è in arrivo prima della fine del 2024. Che Apple decida di presentarla insieme agli iPhone 16 il prossimo settembre?

Apple AirPods: cosa aspettarsi dai modelli in arrivo

A quanto pare, Apple vuole far fuori dal suo catalogo gli AirPods di seconda e terza generazione e portare in campo due nuovi modelli rivolti a due differenti categorie di clienti. Da una parte, infatti, ci sarà un modello “entry-level” dal costo ridotto, dall’altra un modello leggermente più costoso ma con caratteristiche migliori. Entrambe le versioni avranno un design rinnovato, una porta USB-C e una qualità audio migliorata. Solo il modello più costoso, però, offrirà la cancellazione attiva del rumore. Ricordiamo che attualmente, questa funzione è disponibile solo sui modelli Pro. Portarla anche su un modello base permetterà agli di usufruirne a fronte di una spesa minore.

Gurman non ha dato informazioni precise in merito al lancio degli auricolari. L’uomo si è limitato a dire che arriveranno entro la fine dell’anno. Non ci sorprenderebbe se Apple decidesse di presentarle insieme ai nuovi iPhone 16 nel corso dell’evento di settembre. Nulla si sa riguardo i prezzi ufficiali, tuttavia, ci si aspetta che il modello economico avrà un listino intorno ai 100 euro, mentre il modello più costoso intorno ai 200 euro. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com