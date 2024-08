iPhone 16 Pro: una foto mostra le colorazioni in arrivo

Si è parlato a lungo delle possibili colorazioni degli iPhone 16 in arrivo il prossimo settembre. Ancora una volta, pare che le versioni base si vestiranno con “colori” piuttosto vivaci, mentre le versioni Pro continueranno a mantenere tonalità piuttosto neutre. Poche ore fa, una nuova foto trapelata online ha mostrato in anteprima quelle che dovrebbero essere le quattro colorazioni in cui arriveranno i modelli Pro. Scopriamole insieme nel dettaglio.

Ebbene sì, pare che la colorazione speciale degli iPhone 16 Pro di quest’anno non sarà la “Rose” anticipata da diversi leaker. Stando alle foto degli ultimi dummy dei dispositivi, i modelli più costosi arriveranno nelle colorazioni che già conosciamo, più una nuovissima colorazione bronzo (che sostituirà la blu).

iPhone 16 Pro: le 4 colorazioni nel dettaglio

Se l’immagine dovesse rivelarsi autentica, Apple continuerà il trend delle tre colorazioni “classiche” + una “speciale” . Come già abbiamo detto, le tre sono già state viste sui precedenti modelli. Parliamo, ovviamente, delle colorazioni titanio naturale, titanio nero e titanio bianco. La quarta, invece, sarà una novità assoluta sui toni del bronzo. Sono anni che si parla di una variante di questo tipo, sarà l’anno in cui Apple ha finalmente deciso di produrla?

Ricordiamo che la foto rappresenta dei dummy e non dei prodotti finiti. Ciò significa che tutto è ancora in gioco. La tanto chiacchierata colorazione rosa potrebbe ancora arrivare in campo. La verità si scoprirà solo il giorno della presentazione. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Sonny Dickson via X