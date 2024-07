iPhone 16 Pro sarà disponibile nella colorazione rosa

Nonostante manchi ancora un po’ di tempo alla presentazione dei nuovi iPhone 16, già online iniziano a trapelare informazioni concrete riguardanti le colorazioni in cui i vari modelli saranno disponibili. Secondo un leaker cinese, i modelli Pro di quest’anno arriveranno in un’esclusiva colorazione rosa. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Oramai lo sanno tutti, ad Apple piace sempre giocare con le colorazioni dei suoi smartphone. In particolare, ogni anno propone una colorazione “speciale” per la gamma Pro. L’anno scorso, è stata la volta del Blu Titanio. Quest’anno, come da aspettative, tale colorazione andrà in pensione per fare spazio ad una nuova, Titanio Rosa.

iPhone 16 Pro: le colorazioni attese

Come già accennato, la notizia di un iPhone 16 Pro rosa arriva da un leaker cinese che ha dichiarato su Weibo che questa sarà ben differente dalle colorazioni rosa già viste sui precedenti modelli di iPhone. Bisogna ricordare, inoltre, che questa non è la prima volta che si parla di un 16 Pro rosa. Già tempo fa, il noto analista Ming-Chi Kuo aveva dichiarato che i nuovi melafonini professionali sarebbero arrivati nella particolare colorazione. Se il tutto verrà confermato al momento del lancio, i modelli Pro di quest’anno, potranno essere acquistati nei seguenti colori: Nero, Bianco, Titanio Naturale e Titanio Rosa.

Ricordiamo che sono attesi ben 4 modelli di iPhone 16: base, plus, Pro e Pro Max. Tutte le varianti verranno annunciate tramite un evento di presentazione che si terrà nella prima metà del mese di settembre. Siete pronti a scoprire tutte le novità che Apple ha in serbo? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com