iPhone: ora WhatsApp può diventare app predefinita per chiamate e messaggi

Dopo aver aggiunto una marea di novità che rendono WhatsApp sempre più funzionale, Meta è pronta a fare un altro grosso passo avanti. Con l’ultimo aggiornamento rilasciato in queste ore per dispositivi iOS, l’app si può finalmente impostare come predefinita per le chiamate e i messaggi. Scopriamo insieme come fare.

A quanto pare non bastava semplicemente introdurre nell’app il tastierino numerico per digitare i numeri e chiamarli senza il bisogno di salvarli in rubrica. Con la possibilità di impostare l’app come predefinita, inizia una nuova era per tutti gli utilizzatori di iPhone che sono abituati a chiamare e mandare messaggi con essa. Ecco perché.

WhatsApp: come impostare l’app come predefinita su iOS

A partire da iOS 18.2, Apple ha dato la possibilità agli utenti di scegliere autonomamente quali app impostare come predefinite sul proprio dispositivo. Con il supporto appena aggiunto da WhatsApp, basta andare all’interno delle impostazioni del proprio iPhone, nella sezione “App” e selezionare “App di default” per poter impostare l’app di messaggistica verde come app predefinita per messaggi e chiamate. Questa piccola aggiunta può fare la differenza per coloro che usano tanto WhatsApp e poco le app telefono e messaggi di Apple. Impostando la prima come predefinita e cliccando su un qualsiasi numero in rubrica, la chiamata partirà automaticamente con essa, stessa cosa anche per quanto riguarda i messaggi.

La funzione è attualmente in fase di rilascio. Per poterla utilizzare è necessario aver installato almeno iOS 18.2 sul proprio iPhone e aver scaricato l’ultima versione dell’app WhatsApp dall’App Store. Se nonostante tutto la funzione non compare, non disperate! Questa sarà disponibile nel corso dei prossimi giorni. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.