WhatsApp introduce i promemoria per i messaggi

Una nuova interessante funzione è appena arrivata su WhatsApp, i promemoria per i messaggi! Da ora in poi non ci sarà più il bisogno di preoccuparsi di ricordarsi di rispondere ai messaggi arretrati, sarà l’app a ricordarti di doverlo fare. Scopriamo insieme tutti i dettagli riguardanti la nuova funzione.

È da un po’ di tempo che Meta lavora ad una funzione di questo tipo da portare su WhatsApp. Dopo settimane di sviluppo, la novità è finalmente arrivata al pubblico. In queste ore, i primi beta tester Android hanno iniziato a riceverla. Ecco come funziona.

WhatsApp: come impostare un promemoria per i messaggi

Troppi messaggi accumulati su WhatsApp, li avete letti velocemente, ma non potete rispondere subito? Per evitare di dimenticarsi è ora possibile chiedere a WhatsApp di inviare una notifica promemoria. Il funzionamento è molto semplice. Basta andare nella conversazione sulla quale si vuole ricevere un promemoria, aprire le impostazioni della chat e fare tap sulla voce “Ricordami“. Fatto ciò si aprirà un menù a tendina con una serie di opzioni tra cui poter scegliere: 2 ore, 8 ore, 14 ore, personalizzato. Al termine del timer scelto, l’app farà partire una notifica sul dispositivo che avviserà l’utente dei messaggi!

Come già accennato, la novità risulta essere attualmente in fase di rilascio per i beta tester Android. Se tutto andrà per il verso giusto, questa verrà lanciata al pubblico generale nel corso dei prossimi giorni. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.