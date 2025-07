Ora WhatsApp dice quante persone stanno scrivendo in un gruppo

Dopo aver ridisegnato l’interfaccia per indicare le persone che stanno scrivendo all’interno delle chat, WhatsApp ha deciso di portare in campo qualche miglioria. Grazie ad un nuovo aggiornamento rilasciato in queste ore per gli utenti beta Android, è possibile vedere esattamente quante persone stanno scrivendo all’interno di un gruppo. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Fino ad oggi quando molteplici persone scrivevano contemporaneamente all’interno di un gruppo WhatsApp, solo il nome di una veniva mostrato con la dicitura “sta scrivendo”. Questa modalità non permette di avere un’informazione accurata, soprattutto quando si è all’interno di gruppi molto numerosi. La novità introdotta con l’ultimo aggiornamento risolve il problema in modo molto semplice.

WhatsApp: come vedere quanti stanno scrivendo in un gruppo

A dare le informazioni dettagliate in merito alla novità è stato il noto WABetaInfo. Questo ha comunicato che diversi beta tester che hanno scaricato l’ultimo aggiornamento dell’app per Android si sono visti comparire nuove diciture nel tab delle chat. In particolare, ora quando più persone scrivono contemporaneamente in un gruppo, ciò che compare è qualcosa come “3 persone stanno scrivendo“. La numerazione esatta delle persone che stanno scrivendo compare esclusivamente per quanto riguarda i messaggi testuali, se un utente sta registrando un audio e un altro sta scrivendo un messaggio di testo continuerà ad esserne segnalato solo uno. La novità, seppur piccola, permette di capire in maniera precisa lo stato di attività di un gruppo.

La piccola chicca è attualmente in fase di rilascio per tutti. Il consiglio, se volete provarla, è quello di aggiornare l’app il prima possibile per riceverla al più presto. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.