WhatsApp: arriva la scansione dei documenti con la fotocamera

Dopo alcune di settimane di sviluppo, la funzione che permette agli utenti di scansionare i documenti tramite la fotocamera è finalmente in fase di rilascio per tutti su WhatsApp. Dite addio alle app di terze parti, per creare PDF e inviarli basteranno un paio di tap. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito alla novità.

Sono sempre di più le persone che decidono di affidarsi a WhatsApp per scambiare documenti. Se fino ad ora era necessario scaricare un app di terze parti per convertire foto in documenti PDF, ora si potrà fare tutto all’interno dell’app di messaggistica. Ecco in che modo.

WhatsApp: ecco come scansionare documenti con la fotocamera

A dare tutte le informazioni in merito alla novità è stato, come al solito, il noto WABetaInfo. La funzione offre una scorciatoia per tutti quelli che necessitano di inviare documenti cartacei in formato digitale. Ora, quando si prova ad inviare un documento in una qualsiasi chat, tra le opzione compare anche la voce “scansione documento“. Basta un tap e, tramite la fotocamera, sarà possibile acquisire il documento. Gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra due modalità di acquisizione, automatica e manuale, in base alle proprie esigenze. WhatsApp farà la magia e trasformerà le foto in un PDF da poter inviare all’interno di qualsiasi chat.

La novità risulta essere attualmente in fase di rilascio al pubblico. Il consiglio, per riceverla il prima possibile, è quello di aggiornare l’app all’ultima versione disponibile. Se nonostante l’aggiornamento ancora non vedete la novità, non disperate! Questa sarà disponibile nel corso dei prossimi giorni. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.