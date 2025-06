WhatsApp: ora l’AI può generare gli sfondi delle chat

Una nuova interessante funzione di personalizzazione è arrivata su WhatsApp. Volete cambiare lo sfondo alle vostre chat, ma non riuscite a trovare l’immagine adatta? Basta un semplice tap e una breve descrizione e l’Intelligenza Artificiale è in grado di generare una serie di sfondi in pochi secondi! Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Meta si sta dando molto da fare per integrare il più possibile l’AI all’interno di WhatsApp. Diverse le novità che sono in fase di sviluppo (alcune di cui abbiamo già parlato nei giorni scorsi). Quella di cui parliamo oggi, invece, è già in fase di rilascio per tutti. Scopriamo insieme come usarla.

WhatsApp: come generare sfondi per le chat usando l’AI

A dare tutte le informazioni in merito alla novità introdotta è stato il noto WABetaInfo. La funzione si può trovare facilmente all’interno delle impostazioni dell’app WhatsApp, nella sezione relativa al tema della chat. Qui è possibile trovare la voce “crea con l’AI”. Come già accennato, basta fornire una breve descrizione dell’immagine che si vuole creare e, in pochi secondi, l’AI fornirà una serie di opzioni. L’utente avrà poi la possibilità di selezionare la migliore e, se non soddisfatto, decidere di apportare modifiche a questa. Alla fine, l’immagine potrà essere applicata alle chat di interesse. Ovviamente, il processo può essere ripetuto infinite volte. La funzione si rivelerà particolarmente utile per dare un tocco di originalità alle varie conversazioni.

La novità è in fase di rilascio per coloro che hanno scaricato l’ultima beta dell’app per dispositivi Android. Se tutto andrà per il verso giusto, dovrebbe arrivare per tutti nel corso dei prossimi giorni. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.