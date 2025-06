WhatsApp: arriva la possibilità di migliorare i messaggi con l’AI

WhatsApp continua a perfezionare le funzionalità basate sull’AI. Dopo aver recentemente parlato dell’arrivo di una nuova funzione di “Private Processing” che permette agli utenti di ricevere un riassunto dei messaggi arretrati, oggi, parliamo dell’arrivo di un’altra novità che sarà disponibile a breve per tutti, il miglioramento dei messaggi tramite l’Intelligenza Artificiale. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Con “Private Processing” WhatsApp intende una serie di funzionalità basate sull’Intelligenza Artificiale che gli utenti possono usare all’interno delle chat senza che gli altri partecipanti vengano avvisati. Le prime funzioni sono in arrivo nei prossimi giorni. Scopriamo insieme quella per migliorare i messaggi.

WhatsApp: come migliorare i messaggi con l’AI

A dare tutte le informazioni in merito alla novità in arrivo è stato, in queste ore, il noto WABetaInfo. La funzione di miglioramento dei messaggi con l’AI risulta essere opzionale e necessità di essere attivata nelle impostazioni dell’app, sotto la voce “Private Processing”. Grazie a questa, ogni qual volta si scrive un messaggio all’interno di una chat, sarà possibile farsi aiutare dall’AI per migliorare il testo. In particolare, si potrà chiedere all’AI di correggere gli errori grammaticali oppure chiedere di aggiustare il tono del messaggio in base alla situazione (divertente, professionale, serio, di supporto, ecc.). Il tutto con un semplice tap su un nuovo pulsante dedicato nella tastiera emoji. Siamo certi che molti troveranno utile la novità.

Attualmente la funzione è in fase di sviluppo. Nessuno, quindi, ha ancora avuto la possibilità di provarla. Se tutto andrà per il verso giusto dovrebbe arrivare per tutti a partire dalle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.