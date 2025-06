WhatsApp: arrivano i riassunti delle chat con l’AI

WhatsApp ha appena portato in campo una novità molto interessante basata sull’AI, i riassunti delle chat! Da ora in poi non sarà più necessario leggere la marea di messaggi arretrati su un gruppo o su una chat dimenticata, basta un tap e l’AI vi riassume il tutto privatamente. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli.

Ebbene sì, la novità appena lanciata da WhatsApp rientra in quelle funzioni chiamate “Private Processing“. A quanto pare, quella dei riassunti è solo la prima delle novità di questo tipo. Molto presto se ne aggiungeranno delle altre. I riassunti basati sull’AI sono una funzione totalmente facoltativa e per poterla utilizzare bisogna attivarla nelle impostazioni. Ecco come.

WhatsApp: come abilitare i riassunti per le chat

A dare tutte le informazioni in merito alla novità è stato, in queste ore, il noto WABetaInfo. I riassunti per le chat basati sull’AI sono attualmente disponibili solo per una cerchia ristretta di utenti che hanno scaricato l’ultimo aggiornamento dell’app. La funzione, come già detto, va attivata all’interno delle impostazioni dell’app, nella sezione “Private Processing”. Fatto ciò, ogni qual volta si accumuleranno un tot di messaggi all’interno di una chat, comparirà un pulsante che permetterà di ottenere un riassunto privato fatto dall’AI. La funzione si rivelerà particolarmente comoda per coloro che partecipano in gruppi numerosi.

La novità è attualmente un’esclusiva della versione Android. Se tutto andrà per il verso giusto arriverà anche per la versione iOS. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.