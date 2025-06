WhatsApp: ora si può aggiungere un avatar nel proprio profilo

WhatsApp continua a fornire nuovi modi di personalizzare l’esperienza utente nell’app. L’ultimo aggiornamento rilasciato in queste ore per dispositivi Android porta in campo la possibilità di aggiungere un avatar all’interno del proprio profilo. Andiamo a scoprire di che si tratta e come fare per impostare il tutto.

Gli avatar non sono una novità all’interno di WhatsApp. Questi si sono gradualmente evoluti e nel tempo hanno acquisito uno spazio sempre maggiore all’interno dell’app di messaggistica. Fino ad oggi, gli utenti avevano la possibilità di impostare un avatar come propria immagine del profilo. Con il nuovo aggiornamento, invece, l’avatar può semplicemente essere aggiunto senza soppiantare l’immagine del profilo. Ecco come funziona.

WhatsApp: come aggiungere un avatar nel proprio profilo

A dare le informazioni dettagliate in merito alla novità è stato il noto WABetaInfo. Questo ha notato come una parte degli utenti che hanno scaricato l’aggiornamento si è vista comparire la nuova funzione. Aggiungere l’avatar al proprio profilo è molto semplice. Basta andare all’interno della sezione “Avatar” nelle impostazioni dell’app e cercare la voce “Aggiungi avatar al profilo“. Facendo tap su di questa, sarà possibile scegliere uno sfondo e un’animazione per il proprio avatar. Al completamente della procedura, l’avatar sarà visibile all’interno del proprio profilo. Gli altri utenti, quando lo guarderanno, vedranno un’animazione di una moneta che ruota dove su una faccia ci sarà la foto profilo e sull’altra ci sarà l’avatar!

La novità risulta essere in fase di rilascio per tutti. Per utilizzarla è necessario aver aggiornato la propria app all’ultima versione disponibile. Se nonostante il download, la funzione non compare, non disperate, questa sarà disponibile per voi nel corso dei prossimi giorni. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.