Antivirus in super sconto? Attenzione alla truffa via e-mail

Avete ricevuto un’e-mail in cui vi viene comunicato che il vostro abbonamento antivirus è scaduto e che potete rinnovarlo ad un prezzo stracciato? Per quanto la proposta possa sembrarvi allettante, non cedete alla tentazione! Quella che avete davanti è una truffa bella e buona. Ecco come riconoscerla.

Sono numerose le e-mail truffa che girano sul web ogni giorno. La maggior parte hanno come oggetto finte scadenze e problemi apparenti. Quella di cui parliamo oggi è proprio una di queste. Scopriamo insieme cosa fare per difendersi.

Truffa dell’antivirus scaduto: ecco come difendersi

La truffa, come anticipato, si sta diffondendo principalmente via e-mail. L’oggetto può essere di vario tipo in base alla versione della truffa. Una delle più recenti recita: “Lo sconto del 72% scade presto: rinnova ora“. All’interno è possibile leggere: “Il tuo abbonamento a McAfee Total Protection per Windows è scaduto oggi Senza rinnovo, i tuoi dispositivi potrebbero essere esposti a virus, malware e furti di identità. È necessaria un’azione immediata! I tuoi dispositivi non sono protetti e sono a rischio…“. Ovviamente non manca il link che rimanda al sito dove vengono richiesti i dati personali, compresi quelli della carta di credito. Non c’è bisogno di dire che inserendoli non si riceverà nessun abbonamento antivirus. L’unica cosa che si vedrà sarà una sottrazione di denaro dal proprio conto!

Riconoscere il tranello è molto semplice. Basta infatti leggere il testo dell’e-mail per notare alcune incongruenze (percentuali di sconto fasulle, testo scritto in un italiano approssimativo, codici a caso) che fanno subito dubitare della veridicità del messaggio. Se però questo non fosse abbastanza per convincervi, la prova ulteriore sta nell’indirizzo di posta elettronica dal quale. Questo, infatti, risulta essere composto da una serie di parole a caso. A quel punto non dovrebbero più esserci dubbi. Se avete ricevuto l’e-mail, il consiglio è quello di non cliccare su niente e cestinarla al più presto. In questo modo avrete la certezza di non cadere nel tranello. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.