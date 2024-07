Le Tempeste Solari e il Rischio per le Reti Elettriche: Cosa Dovremmo Sapere

Il rischio che una tempesta solare possa distruggere le reti elettriche e i cavi sottomarini – e potenzialmente minacciare la civiltà – dipende dall’angolo con cui colpisce il campo magnetico terrestre e dall’ora della notte locale. Questo è quanto emerge da una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Frontiers in Astronomy and Space Sciences, che sottolinea l’importanza dell’angolo d’impatto del vento solare.

L’Influenza dell’Angolo di Impatto

Lo studio migliora le previsioni su quali shock solari siano più pericolosi, consentendo l’adozione di misure di mitigazione più efficaci. Con il Sole che raggiunge il massimo del suo ciclo, molte persone stanno godendo delle spettacolari aurore boreali, mentre le interruzioni delle comunicazioni radio sono state minime. Tuttavia, eventi passati dimostrano che le tempeste solari possono avere conseguenze molto più gravi, soprattutto ora che la nostra tecnologia è più vulnerabile.

Le espulsioni di massa coronale (CME) sollevano il plasma del Sole, ma non tutte le CME provocano aurore o danni significativi. La maggior parte delle CME non colpisce la Terra, e quando lo fanno, spesso colpiscono il campo magnetico terrestre con un angolo tale da produrre un colpo laterale, riducendo l’impatto.

La Minaccia delle Tempeste Solari

La compatibilità elettromagnetica è diventata una minaccia maggiore perché può generare correnti in lunghi tratti di materiale conduttivo, come le linee elettriche e i condotti moderni. “Le aurore e le correnti indotte geomagneticamente sono causate da fattori meteorologici spaziali simili,” afferma Denny Oliveira del Goddard Space Flight Center della NASA. Le aurore sono un avvertimento visivo che le correnti elettriche nello spazio possono generare correnti geomagneticamente indotte sulla Terra.

Nel maggio di quest’anno, le aurore sono state osservate a latitudini inferiori a 30 gradi, un fenomeno raro. Le correnti indotte sono più comuni vicino ai poli magnetici, dove le particelle solari ionizzano le molecole atmosferiche. Tuttavia, anche la compressione del campo magnetico terrestre da parte degli “shock interplanetari” contribuisce alla generazione di queste correnti.

Impatti sulle Infrastrutture

Uno degli effetti più intensi sulle infrastrutture elettriche si è verificato nel marzo 1989, quando una forte tempesta geomagnetica ha spento il sistema Hydro-Quebec in Canada per quasi nove ore, lasciando milioni di persone senza elettricità. Oliveira e i suoi colleghi hanno studiato 332 shock solari tra il 1999 e il 2023, confrontandoli con le correnti indotte in un gasdotto a Mäntsälä, in Finlandia.

Le correnti moderate si verificano poco dopo l’impatto del disturbo, quando Mäntsälä è intorno al tramonto, mentre le correnti più intense si verificano intorno a mezzanotte, ora locale. Gli shock impiegano giorni per viaggiare dal Sole alla Terra, ma il loro arrivo può essere previsto solo con poche ore di anticipo, rendendo difficile la preparazione.

Necessità di Maggiori Dati

Oliveira sottolinea che l’angolo dell’urto è noto con sufficiente precisione solo due ore prima dell’impatto, offrendo un preavviso limitato. I dati raccolti non rivelano una forte relazione tra l’angolo d’urto e il tempo fino alla produzione della corrente. Senza metodi più accurati, le infrastrutture potrebbero dover rimanere in modalità sicura più a lungo del necessario dopo ogni shock.

Nonostante la posizione critica di Mäntsälä, i dati non forniscono un quadro globale completo e non includono diversi giorni del periodo analizzato. Sarebbe utile se le aziende elettriche di tutto il mondo rendessero i loro dati accessibili agli scienziati per ulteriori studi.

Mentre le aurore sono una manifestazione visiva delle tempeste solari, il vero pericolo risiede nei possibili danni alle nostre infrastrutture tecnologiche. È essenziale migliorare le previsioni e adottare misure di mitigazione per proteggere le reti elettriche e altre strutture vitali.

