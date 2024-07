iPhone 16 Pro supporterà la ricarica rapida da 40W

Gli iPhone sono criticati da molti per essere tra i pochi smartphone di ultima generazione che ancora non sono dotati di sistemi di ricarica rapida particolarmente efficienti. Nonostante Apple abbia migliorato questo aspetto con gli ultimi modelli, ancora è molto lontana dai competitor. Molto presto, però, le cose potrebbero cambiare. Stando agli ultimi rumor, i nuovi iPhone 16 Pro saranno dotati di ricarica rapida via cavo fino a 40W e Wireless fino a 20W. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Gli iPhone 16 saranno ricchi di novità. Una di queste sarà la ricarica rapida? È questo quello che sostiene ITHome. Tutti i modelli di iPhone in arrivo a settembre, ad eccezione del 16 Plus, saranno dotati di una batteria più grande. In più, i modelli Pro saranno dotati di ricarica super rapida.

iPhone 16 Pro: differenze di ricarica rispetto al 15 Pro

Al momento, gli iPhone 15 e 15 Pro hanno la possibilità di raggiungere una ricarica via cavo massima di 27W utilizzando specifici caricatori. Per quanto riguarda la ricarica wireless, invece, è consentito un massimo di 15W utilizzando sempre specifici caricatori. Tutti i modelli sono in grado di raggiungere il 50% di carica utilizzando un adattatore di potenza pari o superiore ai 20W. Gli iPhone 16 Pro, invece, potrebbero accorciare ancora di più questo tempo grazie al supporto alla ricarica via cavo fino a 40W e a quella wireless fino a 20W. Ovviamente, entrambi i tipi di ricarica necessiteranno specifici adattatori.

Ricordiamo che quanto appena detto risulta essere frutto di rumor e va quindi preso come tale. Non abbiamo la certezza che la ricarica rapida arrivi effettivamente sui nuovi melafonini. La verità si scoprirà solamente al momento della presentazione, che come tutti sappiamo avverrà a settembre. Restate in attesa per tutti gli eventuali aggiornamenti a riguardo.