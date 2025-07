Amazon presenta Kindle Colorsoft da 16GB: più colore, più lettura, più emozioni

Amazon annuncia l’attesissimo arrivo del nuovo Kindle Colorsoft, l’e-reader che segna un’evoluzione decisiva nel mondo della lettura digitale. Dotato di 16 GB di memoria, il nuovo Kindle propone tutte le funzionalità che hanno conquistato milioni di utenti: uno schermo Colorsoft ad alto contrasto, luce calda regolabile, settimane di autonomia e cambi pagina rapidi. Il tutto con il vantaggio esclusivo di poter esplorare le immagini, le copertine e i fumetti in colori brillanti, per un’immersione totale nei contenuti.

L’entusiasmo per Kindle è evidente anche dai numeri record registrati durante il Prime Day: le vendite sono aumentate del 40% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Non solo si acquistano più dispositivi, ma si legge anche di più. Nel 2025, gli utenti hanno già sfogliato oltre 129 miliardi di pagine, miliardi in più rispetto al 2024. Questo dimostra quanto l’esperienza offerta dal Kindle Colorsoft sia apprezzata e coinvolgente: chi lo utilizza legge centinaia di pagine in più rispetto ai modelli tradizionali.

La magia del colore cambia il modo di leggere

Grazie alla tecnologia Colorsoft, ora è possibile sfogliare la propria libreria vedendo copertine a colori, leggere fumetti in modo più coinvolgente, visualizzare immagini e fotografie direttamente dai libri, e evidenziare il testo in giallo, arancione, blu o rosa. Queste evidenziazioni si possono facilmente filtrare per ritrovare i punti salienti. Inoltre, la funzione Colore Pagina offre la possibilità di invertire i colori e leggere con testo chiaro su sfondo scuro, ideale per la lettura notturna o per chi ha sensibilità visiva.

Disponibile al prezzo di €269,99, Kindle Colorsoft include tre mesi di Kindle Unlimited per iniziare subito a leggere senza limiti. La versione premium, Kindle Colorsoft Signature Edition, offre ricarica wireless, luce frontale automatica e 32 GB di memoria, al prezzo di €299,99. Una scelta perfetta per chi vuole vivere ogni pagina con un tocco di colore in più.