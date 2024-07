L’app per gestire le fatture da psicologo

Gestire le fatture può essere un compito complicato e dispendioso. Si tratta di un’operazione che può portare via tempo ed energie, soprattutto se non si ha una particolare dimestichezza con gli elementi economici e fiscali. Ma si parla anche di un processo necessario per legge, che viene comunque favorito dal digitale. In tal caso si fa riferimento alle app per gestire le fatture, alcune delle quali specializzate in determinati ambiti e professioni, come avviene ad esempio per gli psicologi. Vediamo dunque di capire cosa sono esattamente e come funzionano.

App per gestire le fatture da psicologo: cosa sono?

Si tratta di software mobile installabili sul proprio smartphone, con una serie di funzioni pensate per velocizzare e ottimizzare la gestione delle fatture e la fatturazione in generale. Pur essendo diverse in base alle scelte dell’azienda che le produce, queste app spesso hanno alcuni elementi in comune. Noi, oggi, prenderemo come esempio il software gestionale per psicologi messo a disposizione da Gesto, che concentra in sé tutte le caratteristiche più utili e interessanti.

Questo applicativo nasce, in sostanza, per eliminare alcuni degli aspetti burocratici più pesanti per gli psicologi: in altri termini, aiuta a gestire le proprie fatture in modo facile e veloce, ma accurato. Le app di tale categoria sono dei veri e propri gestionali, che possono essere utilizzati senza problemi su dispositivi mobile come smartphone e tablet. Questi programmi vengono integrati con le piattaforme che il professionista usa per la propria fatturazione elettronica, e con il sistema Tessera Sanitaria.

Le normative non rappresentano mai un problema, dato che i gestionali per le fatture si adeguano sempre alle ultime novità, eliminando un ulteriore grattacapo per gli psicologi che scelgono tali sistemi di gestione. Basta provare i migliori per rendersene conto da soli. Una volta installata l’app, infatti, si può emettere la fattura in pochi secondi, e l’invio al sistema Tessera Sanitaria e allo SDI risulta altrettanto rapido. E nel caso si avessero dubbi o problemi, è possibile contattare il servizio di assistenza clienti attraverso diversi canali, come WhatsApp, per ottenere una risposta 24 ore su 24, e 7 giorni su 7.

Alcuni chiarimenti sulle app per psicologi

Ci sono altre informazioni che uno psicologo dovrebbe conoscere, prima di utilizzare queste app così particolari. Per prima cosa, ed è un fattore importantissimo, nessun software gestionale di tale tipologia può sostituire il lavoro svolto da un commercialista. Può sicuramente facilitare anche il suo lavoro, ma non è in grado di svolgere attività come la rendicontazione. Inoltre, se si possiede già un software gestionale, è comunque possibile migrare ad un altro prodotto importando tutti i dati già raccolti.

Bisogna poi chiarire un aspetto relativo alla spesa economica. In genere i software professionali, in quanto tali, si pagano, ma alle volte ci sono delle offerte speciali che permettono di ammortizzare o abbattere i costi iniziali. Il già citato Gesto, ad esempio, propone un anno di abbonamento gratuito ai primi 50 psicologi che scelgono questo servizio. Infine, le funzioni integrate in un software di questo tipo si evolvono di continuo, e vengono costantemente arricchite da nuove opzioni.

Foto di Julia Taubitz su Unsplash