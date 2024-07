Caldo afoso e caldo torrido: come affrontare i due estremi del calore estivo

Con l’arrivo dell’estate, i termini “caldo afoso” e “caldo torrido” diventano parte integrante del nostro vocabolario quotidiano. Tuttavia, molte persone non comprendono appieno le differenze tra questi due tipi di caldo. Anche se spesso i termini caldo afoso e caldo torrido sono usati come sinonimi in realtà indicano due condizioni praticamente opposte. Il caldo afoso, infatti è umido, mentre quello torrido è secco.

Il caldo afoso è caratterizzato da alte temperature combinate con un’elevata umidità. Questa combinazione fa sì che l’aria sembri molto più calda di quanto non lo sia in realtà. Il termine “afoso” deriva dalla sensazione di oppressione e disagio causata dall’umidità, che impedisce al sudore di evaporare efficacemente dalla pelle, riducendo la capacità del corpo di raffreddarsi. Con il termine caldo torrido si intende caldo secco, quasi bruciante. Si tratta di un caldo presente nei deserti, caratterizzato da temperature di 35-40 °C e un’atmosfera con poco vapore acqueo e tassi di umidità relativa inferiori al 25-30%.

Calore estivo, quali sono le differenze tra caldo afoso e caldo torrido?

Dal punto di vista climatologico, il caldo afoso è comune in regioni umide come le zone tropicali e subtropicali, nonché nelle aree costiere. In queste regioni, le masse d’aria calda provenienti dagli oceani portano con sé grandi quantità di vapore acqueo, contribuendo alla sensazione di afa. Il caldo torrido, invece, è tipico delle zone aride e semi-aride come i deserti e le steppe, dove la scarsità di precipitazioni e la bassa umidità relativa sono prevalenti. Entrambi i tipi di caldo possono avere effetti deleteri sulla salute umana. Il caldo afoso può causare colpi di calore, disidratazione e difficoltà respiratorie, soprattutto per le persone con condizioni preesistenti come asma o malattie cardiache. Il caldo torrido può portare a colpi di calore e disidratazione rapida a causa dell’evaporazione accelerata dei liquidi corporei. In entrambi i casi, è essenziale rimanere idratati e limitare l’esposizione al sole durante le ore più calde della giornata.

Affrontare il caldo afoso richiede l’uso di ventilatori o condizionatori d’aria per ridurre l’umidità interna e migliorare il comfort. Indossare abiti leggeri e traspiranti può anche aiutare a gestire la sensazione di caldo. Nel caso del caldo torrido, è cruciale indossare abbigliamento leggero ma coprente per proteggere la pelle dai raggi UV intensi, e fare uso di ombrelloni o tende per creare zone d’ombra. Il caldo afoso può influenzare negativamente le colture agricole che richiedono un equilibrio delicato tra calore e umidità, mentre il caldo torrido può causare siccità prolungate, portando a una diminuzione della produzione agricola e a problemi di approvvigionamento idrico. Entrambe le condizioni possono contribuire a incendi boschivi devastanti, con il caldo torrido che rappresenta una minaccia particolarmente elevata nelle aree forestali aride.

Comprendere le differenze tra caldo afoso e caldo torrido è fondamentale per adottare le misure appropriate per la protezione della salute umana e dell’ambiente. Con l’aumento delle temperature globali, è probabile che entrambe le condizioni diventino più comuni e intense. Pertanto, prepararsi e adattarsi a questi estremi di calore è più importante che mai. Investire in tecnologie di raffreddamento più efficienti, migliorare la progettazione urbana per ridurre l’isola di calore urbana e promuovere l’educazione pubblica sui rischi del caldo estremo sono passi essenziali per garantire un futuro sostenibile e sicuro per tutti.

Immagine di wirestock su Freepik