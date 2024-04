iPhone 16 Plus: svelata la lista dei colori in cui saranno disponibili

Dopo aver a lungo parlato delle possibili nuove colorazioni dei modelli Pro di iPhone 16, oggi arrivano le prime informazioni anche per quanto riguarda le finiture dei modelli base, in particolare del modello “Plus”. Sul web, infatti, è trapelata quella che dovrebbe essere la lista dei colori in cui il dispositivo verrà lanciato sul mercato. Andiamo a scoprirla insieme!

I modelli base di iPhone arrivano sul mercato, ogni anno, in colorazioni più fantasiose e numerose rispetto a quelle dei modelli Pro. Anche per quanto riguarda il 2024, la situazione non sarà differente, anzi, Apple prevede di lanciare due colorazioni in più rispetto a quelle già attualmente presenti per iPhone 15 e 15 Plus.

iPhone 16 Plus: ecco in quali colori sarà disponibile

La soffiata sulle colorazioni dei nuovi iPhone 16 arriva direttamente dalla Cina, dal leaker Fixed Focus Digital. Secondo questo, i nuovi melafonini arriveranno sul mercato nelle seguenti colorazioni:

Blu

Rosa

Giallo

Verde

Nero

Viola

Bianco

Se le prime cinque colorazioni sono attualmente disponibili anche per iPhone 15, le ultime due, viola e bianco, saranno un’assoluta novità. Il leaker si è limitato a dire che queste saranno le colorazioni dei nuovi iPhone 16 Plus. Non ci è dato sapere, quindi, se saranno le stesse anche per il modello base con display più piccolo.

Ricordiamo che Apple presenterà la nuova gamma di iPhone 16, 4 differenti modelli, il prossimo settembre. Pronti a farvi sorprendere da Apple? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com