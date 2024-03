iPhone 16 Pro: spuntano informazioni sui colori in arrivo

Nonostante manchino ancora diversi mesi al lancio dei nuovi iPhone 16, c’è già chi parla di quelle che saranno le loro colorazioni. Stando a quanto dichiarato da un noto leaker, Apple avrebbe già deciso le colorazioni ufficiali della nuova gamma di melafonini Pro. Apple manderà in pensione la colorazione “Titanio Blu” per fare spazio a qualcosa di decisamente più interessante. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Stando ai rumor trapelati online nelle scorse settimane, il design degli iPhone 16, modelli Pro in particolare, non cambierà molto rispetto a quello della generazione precedente. A ragione di ciò, Apple porterà una ventata d’aria fresca modificando le tonalità di colore in cui i dispositivi saranno disponibili. Da quanto emerso poche ore fa, saranno disponibili ben 4 colorazioni per i modelli Pro: Bianco, Titanio Naturale, Nero Spaziale e Rosa.

iPhone 16 Pro: colori differenti rispetto alla generazione precedente

Ebbene sì, i colori degli iPhone 16 Pro saranno tutti differenti rispetto a quelli della generazione precedente. Se infatti, saranno ancora presenti la colorazione “Bianco” e “Titanio naturale”, entrambe tenderanno al grigio: una tonalità molto chiara per la prima e una scura per la seconda. Colorazioni completamente nuove, invece, saranno la “Nero Spaziale”, che ricorderà quella vista sui modelli 14 e la “Rosa”, una nuova variante dorata mai vista prima. Quest’ultima sarà la colorazione speciale di quest’anno.

Ricordiamo che il leak arriva dalla stessa fonte che ha anticipato l’arrivo di una variante viola di iPhone 14 Pro. Ci sono alte probabilità, quindi, che quanto riportato avrà un riscontro reale. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com