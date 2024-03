Recensione HP Pavilion Plus 14 – il notebook più economico con display OLED

HP Pavilion Plus 14 è un notebook di altissima qualità, un prodotto caratterizzato da tutta l’esperienza dell’azienda americana, impreziosito dalla presenza di un display OLED di buon livello e di un prezzo che può davvero far invidia a tutti gli utenti che sono alla ricerca di un dispositivo dall’eccellente rapporto qualità/prezzo. Scopriamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

Dal momento in cui stiamo parlando di un notebook in vendita a cavallo dei 1000 euro, la prima cosa che notiamo è un’estetica curata, ma non al livello di un top di gamma. I materiali sono di qualità, è realizzato in alluminio, con colorazione natural silver e finitura a vernice, senza però riuscire ad offrire la robustezza ed affidabilità sperata, sebbene comunque si tratti di un design di qualità. Le dimensioni sono sufficientemente ridotte, raggiungendo 31,4 x 22,7 x 1,89 centimetri di spessore, con un peso di 1,38 kg che ne facilita indubbiamente il trasporto e l’utilizzo in mobilità.

Le cerniere sono resistenti ed affidabili, si possono aprire senza troppi problemi con una sola mano, riuscendo a raggiungere una infinità di inclinazioni ed angolazioni differenti. L’apertura non è estesa fino ai 180 gradi, limitando l’usabilità con chi ci sta attorno, ma al netto di questo la versatilità dell’HP Pavilion Plus 14 è impreziosita dalla presenza di una buonissima dotazione di connettori sui bordi. Nello specifico parliamo di una Thunderbolt 4 con USB TypeC e velocità di trasmissione a 40Gbps, una USB Type-C con velocità a 10Gbps, una USB-A a 10Gbps ed una USB-A a 5 Gbps, completano il setup una HDMI 2.1 classica ed un jack da 3,5mm combinato da utilizzare sia per cuffie che microfono.

Hardware e Specifiche

Il fiore all’occhio di HP Pavilion Plus 14 è sicuramente l’eccellente display da 14 pollici di diagonale, un OLED con risoluzione 2.8K (2880 x 1800 pixel), tempo di risposta di 0,2 millisecondi, cornici molto sottili (88% di rapporto schermo/corpo), una ridotta emissione di luce blu ed una luminosità massima di 500 nit. Il refresh rate è variabile e può oscillare tra 48 e 120Hz, con una copertura colore molto estesa fino al 100% di DCI-P3. Il pannello è di qualità superiore al normale, in termini di fascia di prezzo di posizionamento, sia per quanto riguarda il dettaglio che la nitidezza; i colori non sono propriamente precisi al 100%, ma tutto viene compensato dalla natura OLED e dal refresh rate elevato.

Il processore è Intel Core i7 di tredicesima generazione, con frequenza di clock fino a 5Ghz, con tecnologia Intel Turbo Boost, affiancato da una scheda grafica integrata sulla scheda madre Intel Iris Xe, ed una memoria RAM integrata da 16GB (RAM LPDDR5x a 5200MHz), che si completa con un SSD PCie Gen4 NVME M.2 da 1TB. Una configurazione di tutto rispetto che vuole soddisfare le esigenze della maggior parte degli utenti, senza strafare; si può utilizzare per lavorare senza troppe difficoltà, un leggero gaming, senza però spingersi in là con la risoluzione. Le ventole di raffreddamento funzionano bene, difficilmente il dispositivo si è surriscaldato, né è risultato essere troppo rumoroso.

La connettività wireless è invece composta da WiFi 6 Dual band e bluetooth 5.3, l’audio è stereo, realizzato in collaborazione con Bang & Olufsen, sono presenti doppi altoparlanti con supporto a DTS:X Ultra e HP Audio Boost. La qualità è davvero ottima, si può notare un suono estremamente dettagliato e nitido, forse leggermente carente di bassi; il volume massimo raggiungibile è più che sufficiente ed adeguato. Da sottolineare la dicitura IMAX Enhanced, che va ad individuare un insieme di tecnologie, direttamente applicate dal sistema al suono e all’immagine, che innalzano ulteriormente il livello qualitativo di alcuni contenuti.

Tastiera, touchpad e batteria

La tastiera è Soft Grey di dimensioni standard (senza tastierino alfanumerico), i tasti sono sufficientemente grandi e distanziati, risultando perfetti per tutti gli utenti. La finitura del keycap è piatta, mentre la corsa è relativamente ridotta, senza arrecare particolare fastidio durante la digitazione. E’ presente la retroilluminazione a LED singolo, di colore bianco, con intensità luminosa regolabile manualmente. Sulla tastiera è presente il tasto per silenziare il microfono, mentre sopra il display si trova lo switch fisico per oscurare la camera classica HD dei dispositivi HP.

Il touchpad è un HP Imagepad dalle dimensioni standardizzate, posto esattamente al centro della parte inferiore del dispositivo. Non presenta funzionalità differenti da quelle a cui siamo solitamente abituati, né negatività particolari da segnalare. La batteria è agli ioni di litio da 68Wh, viene ricaricata tramite USB type-C da un alimentatore da 65W, e può garantire circa 8 ore di utilizzo classico, prima di dover ricorrere al collegamento. Una buona autonomia perfettamente allineata con le aspettative degli utenti, ipotizzando un utilizzo in mobilità dello stesso dispositivo.

HP Pavilion Plus 14 – conclusioni

In conclusione HP Pavilion Plus 14 è un notebook eccellente sotto molteplici punti di vista, il vero plus è, come vi abbiamo anticipato del resto, la presenza di un display di altissima qualità, non è immaginabile avere a disposizione un OLED con risoluzione 2.8K a cavallo dei 1000 euro, sempre supportato da un Intel Core i7 ed una buona configurazione RAM+ROM. L’estetica curata, con materiali di qualità, ed una buonissima autonomia generale, completano un prodotto che ci sentiamo di consigliare davvero ad ogni consumatore.