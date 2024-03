Recensione Philips 27E1N1300AE – monitor LCD versatile a 100Hz

Philips 27E1N1300AE è il monitor LCD ideale per gli utenti che sono alla ricerca di un prodotto estremamente versatile, capace quindi di soddisfare le esigenze del lavoratore che vuole un modello esteticamente sobrio e funzionale, che il gamer alla ricerca di un refresh rate elevato. Vediamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

Da un punto di vista puramente estetico il dispositivo rientra perfettamente tra i monitor d’ufficio, presenta una base d’appoggio metallica rettangolare, posta esattamente al centro dello stesso. Il braccio presenta una peculiarità non da poco, ha infatti altezza regolabile, così facendo l’utilizzatore può regolare il posizionamento del monitor, adattandolo in relazione alla postazione.

Le dimensioni, essendo un modello da 27 pollici di diagonale, non sono eccessive, raggiungendo, compreso il piedistallo, 617 x 483 x 220 millimetri (senza il piedistallo è invece di 617 x 357 x 46 millimetri). La versatilità la ritroviamo anche nella facilità di posizionare il prodotto ovunque si desideri, dato anche un peso non troppo elevato, che raggiunge complessivamente 5,85 kg. La regolazione in altezza è estremamente semplice, poiché basterà spingere il monitor verso alto/basso, per circa 10 centimetri complessivi, ed una inclinazione di -5/20 gradi. Il sistema è stabile ed affidabile, permette così di raggiungere una infinità di posizioni intermedie, senza alcuna difficoltà. L’aggancio al braccio è molto più sicuro di altri modelli in commercio, poiché il monitor andrà avvitato fisicamente nella staffa, e non solo agganciato. I materiali di realizzazione sono di ottima qualità, come caratteristica principale della maggior parte dei prodotti Philips, segno di una fortissima abilità anche a lungo termine.

Hardware e Specifiche

Il Philips 27E1N1300AE è un monitor LCD con risoluzione 1920 x 1080 pixel, trattasti tecnicamente di FullHD, da 27 pollici di diagonale (68,6 centimetri), che presenta una frequenza di aggiornamento a 100Hz ed un tempo di risposta di 1ms. Quest’ultime due sono le caratteristiche più interessanti, in primis per la fluidità, riuscendo il monitor ad aggiornare l’immagine fino a 100 volte al secondo, in secondo luogo l’eliminazione del rumore, grazie al MPRT da 1ms, per avere immagini sempre più nitide e private di sbavature di ogni tipo. Le cornici sono sottili, il rivestimento opaco permette di ridurre al massimo ogni riflesso luminoso, mentre il rapporto d’aspetto in 16:9 offre una visione completa di tutti gli input video.

La luminosità massima di 250cd/m2 è molto elevata, permettendo l’utilizzo del monitor in qualsiasi ambiente, con 16,7 milioni di colori ed un fattore di contrasto tipico di 1300:1. I colori sono sufficientemente precisi e dettagliati, ha una densità per pixel di 81,59 ppi, con una buona variabilità della gamma cromatica (entro certi limiti, ricordando sempre la fascia di prezzo di posizionamento). Il Philips 27E1N1300AE è stato pensato anche per un utilizzo con più utenti, raggiungendo una visualizzazione perfetta fino a 178 gradi sia in verticale che in orizzontale.

Al suo interno sono stati integrati due altoparlanti fisici da 2W, di qualità discreta, peccano leggermente in dettaglio e nitidezza del suono, non nel volume, molto elevato. Posteriormente abbiamo una buonissima dotazione di connettori fisici, con un ingresso possibile con HDMI 1.4 o USB-C, mentre in uscita troviamo HDCP 1.4 (HDMI/USB-C) ed un Hub USB 3.2 Gen1. La cosa migliore di tutto questo è dettata dalla capacità del monitor di rilasciare la potenza tramite la USB-C, ciò sta a significare che con un unico cavo sarà possibile trasmettere il video del notebook, ed allo stesso tempo caricarne la batteria.

Innumerevoli sono le tecnologie integrate nel modello recensito, come le modalità LowBlue e Flicker-free per ridurre il più possibile l’affaticamento degli occhi, oppure l’ampio menù delle impostazioni, accessibile tramite il tasto di commutazione posteriore, che permette di variare rapidamente tutti i settaggi, così da personalizzare l’esperienza più possibile. Da non trascurare nemmeno la modalità EasyRead, utile per la lettura di contenuti in un’interfaccia che ricorda la carta stampata.

Philips 27E1N1300AE – conclusioni

In conclusione Philips 27E1N1300AE è un monitor assolutamente di qualità per il prezzo di vendita che comunque non supera i 200 euro, infatti riesce a catturare l’attenzione degli utenti con dimensioni relativamente ridotte, una luminosità massima elevata, le numerose regolazioni in altezza, la visualizzazione a quasi 180 gradi in verticale ed orizzontale, senza dimenticarsi ovviamente del rilascio di potenza tramite USB-C, oppure della risoluzione massima in FullHD.