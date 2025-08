Trapelata la data di presentazione degli iPhone 17

Manca oramai davvero poco all’arrivo sul mercato dei nuovi iPhone 17. Apple ha deciso di mantenere il silenzio stampa, ma sul web qualcosa si sta iniziando a muovere. Nelle scorse ore, sono trapelati dei documenti interni di un operatore telefonico tedesco che sembrano suggerire la data di lancio dei nuovi dispositivi. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli.

Quest’anno l’evento Apple di settembre sarà ricco di novità. Non solo vedranno la luce 4 nuovi modelli di iPhone 17, ma anche i nuovi Apple Watch e, forse, anche AirPods Pro. Nessuno rimarrà scontento.

iPhone 17 potrebbe essere presentato il 9 settembre

Se i documenti trapelati fossero autentici, la data di presentazione dei nuovi iPhone 17 corrisponderebbe al prossimo 9 settembre, una martedì. Ciò significa che tra poco più di un mese potremo finalmente scoprire tutti i dettagli sugli smartphone più chiacchierati dell’anno. Considerando che la presentazione sarà il 9 settembre, i preordini dei dispositivi potrebbero iniziare già il 12 settembre (venerdì). Il lancio sul mercato, invece, avverrà il 19 settembre! Ovviamente quanto detto è solamente frutto di supposizioni. Come già detto, Apple non ha ancora confermato nulla. Ci aspettiamo che questa invii gli inviti per l’evento nel corso delle ultime due settimane di agosto.

Saranno ben 4 gli iPhone 17 che vedranno la luce quest’anno: un modello base, uno Air e due Pro. Scegliere il dispositivo adatto alle proprie esigenze sarà molto difficile. I prezzi di listino non dovrebbero subire modifiche. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com