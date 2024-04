WhatsApp: arriva il tastierino numerico nell’app

WhatsApp punta ad aumentare l’interazione tra utenti. Dopo aver dato la possibilità di contattare le persone senza doverle necessariamente aggiungerle tra i contatti, ora, vuole rendere questo processo ancora più facile per tutti. È in arrivo il tastierino numerico all’interno dell’app. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Chi lo dice che per contattare qualcuno su WhatsApp bisogna necessariamente salvare il numero in rubrica? Se si vuole mantenere la propria privacy o, meglio ancora, si crede che non ci saranno ulteriori conversazioni, contattare senza salvare il numero risulta essere la soluzione migliore. Grazie alla nuova funzione in arrivo, il tutto sarà semplice e intuitivo.

WhatsApp: il tastierino numerico per chiamare senza salvare i numeri in rubrica

A dare informazioni sulla novità in arrivo è stato il noto WABetaInfo. Questo ha scovato la funzione nell’ultima beta per dispositivi Android e ha confermato che risulta essere attualmente in fase di sviluppo. Il piano di WhatsApp è quello di aggiungere una nuova sezione con tastierino numerico dove gli utenti possono velocemente digitare i numeri di telefono di coloro che non hanno salvato in rubrica. Al momento non è chiaro lo scopo principale del tastierino. Molto probabilmente, questo verrà proposto per coloro che vogliono contattare o chiamare contatti non salvati in rubrica.

Come abbiamo già detto, la funzione è in fase di sviluppo. Nessuno, neanche i beta tester, possono ancora testarla. Se tutto andrà per il verso giusto, dovremmo vederla arrivare in campo entro le prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.