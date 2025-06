ADHD e rischio psicosi: l’allarme sulle dosi elevate di farmaci stimolanti

Negli ultimi anni, la prescrizione di farmaci stimolanti per il trattamento del Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD) è cresciuta in maniera significativa, soprattutto tra adolescenti e giovani adulti. Medicinali come il metilfenidato (più noto con il nome commerciale Ritalin) e l’amfetamina sono considerati efficaci per migliorare la concentrazione e ridurre l’iperattività. Tuttavia, recenti studi sollevano preoccupazioni sul possibile legame tra dosaggi elevati di questi farmaci e l’insorgenza di episodi psicotici.

Una ricerca pubblicata su riviste scientifiche di rilievo ha rilevato che i pazienti trattati con dosi più alte di stimolanti presentano un rischio maggiore di sviluppare sintomi psicotici, come allucinazioni o deliri. Sebbene il fenomeno sia relativamente raro, l’aumento del rischio non può essere ignorato, soprattutto in una popolazione già vulnerabile come quella dei giovani.

Secondo i ricercatori, il meccanismo dietro questo rischio sarebbe legato all’eccessiva stimolazione della dopamina, un neurotrasmettitore coinvolto tanto nell’attenzione quanto nei disturbi psicotici. Quando i livelli di dopamina aumentano troppo, soprattutto in alcune aree del cervello, può verificarsi una sorta di “corto circuito” che dà origine a percezioni alterate della realtà.

Il problema non riguarda tanto l’uso controllato dei farmaci, quanto piuttosto l’eventuale abuso o la somministrazione a dosaggi non adeguatamente monitorati. Alcuni giovani, ad esempio, assumono dosi più alte di quelle prescritte per migliorare le prestazioni scolastiche o lavorative, sottovalutando i possibili effetti collaterali gravi.

A complicare il quadro c’è il fatto che i sintomi iniziali di una psicosi possono essere difficili da distinguere da altri disturbi psichiatrici o effetti collaterali lievi. Ciò rende ancora più importante il ruolo del medico curante, che deve monitorare attentamente la risposta del paziente alla terapia, specie nei primi mesi di trattamento o in caso di aumento del dosaggio.

Un equilibrio tra efficacia terapeutica e sicurezza

Gli esperti sottolineano che i farmaci stimolanti restano una risorsa fondamentale per il trattamento dell’ADHD, ma invitano a un uso prudente e responsabile. “Non si tratta di demonizzare i farmaci”, ha spiegato uno psichiatra coinvolto nella ricerca, “ma di ricordare che ogni terapia va adattata al singolo paziente, con un attento bilancio tra benefici e rischi”.

In risposta a queste preoccupazioni, alcuni centri clinici stanno rivedendo i protocolli di somministrazione, privilegiando dosi più basse e l’uso di alternative non farmacologiche, come la psicoterapia cognitivo-comportamentale o il neurofeedback, nei casi più lievi.

In definitiva, la sfida per il futuro sarà trovare un equilibrio tra efficacia terapeutica e sicurezza. L’obiettivo rimane offrire ai pazienti con ADHD un trattamento che migliori la qualità della vita, riducendo al minimo i rischi per la salute mentale. E come sempre, l’informazione e la consapevolezza sono i primi strumenti per una scelta terapeutica consapevole.

Foto di Christina Victoria Craft su Unsplash