Apple lancerà un esclusivo MacBook economico

Siete affascinati dai portatili della mela morsicata, ma il loro prezzo di listino è troppo alto per voi? Molto presto Apple porterà in campo un dispositivo che farà al caso vostro. A parlarne in queste ore è stato il noto analista Ming-Chi Kuo. Si tratterà di un nuovissimo MacBook che avrà la particolarità di avere al suo interno il chip di un iPhone! Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Kuo è conosciuto nel mondo Apple per essere uno degli analisti più affidabili quando si parla di previsioni su prodotti ancora non usciti. Secondo l’uomo, Apple starebbe pianificando il lancio di un MacBook dal costo di listino ridotto, ma senza troppi compromessi. Il trucco, come accennato, sarà l’utilizzare un chip di iPhone.

MacBook economico: al suo interno ci sarà il chip A18 Pro

Quale miglior modo di tagliare i costi di produzione se non “riciclando” un chip di un prodotto già esistente. Secondo Kuo Apple avrebbe pensato di lanciare il nuovo MacBook economico non con un chip della serie M, attualmente presenti sui vari Mac, ma uno della serie A, precisamente l’A18 Pro, lo stesso di iPhone 16 Pro. Tale chip, seppur concepito per un iPhone, ha tutte le carte in regola per fornire la giusta potenza ad un portatile di fascia media. Ciò che ne verrà fuori sarà un MacBook adatto alla maggior parte degli utenti ad un prezzo molto accessibile.

Stando alle ultime indiscrezioni, la produzione massiva di tale dispositivo partirà tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Questo significa che il prodotto finale potrebbe vedere la luce già entro la metà del 2026. Nulla si sa in merito al nome e al design del dispositivo, solo che avrà un display da 13 pollici e che verrà proposto in colorazioni vivaci. Curiosi di scoprire dell’altro? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com