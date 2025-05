Apple Vision Air: il nuovo visore potrebbe arrivare entro fine anno

Si torna a parlare dei futuri visori AR/VR della mela morsicata. Stando al noto Mark Gurman di Bloomberg, Apple starebbe pianificando il lancio di due nuove varianti del Vision Pro. Una in particolare, attualmente chiamata dai leaker “Vision Air“, potrebbe arrivare sul mercato prima del previsto. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Per quanto il Vision Pro abbia riscosso un enorme successo al lancio, le vendite non sono state strabilianti a causa del costo di listino molto elevato. Il modello attualmente in lavorazione da Apple, Vision Air, avrà come scopo principale proprio quello di ridurre i costi. A cosa avrà pensato Cupertino?

Apple Vision Pro: funzioni top e prezzo vantaggioso

Il Vision Air sarà la controparte leggera ed economica dell’attuale Vision Pro. Il nuovo modello avrà una scocca che sarà per la maggior parte in alluminio. In questo modo, il dispositivo sarà più leggero, ma probabilmente anche più compatto. Apple farà fuori qualche caratteristica “Pro”, ma troverà il modo per far sì che l’esperienza utente non venga intaccata. Il prodotto, infatti, manterrà tutte le funzioni principali del famoso visore, ma avrà un costo più abbordabile.

Secondo Gurman, il dispositivo potrebbe arrivare sul mercato molto presto, tra la fine di questo anno e la metà del 2026. Non sono state rivelate indiscrezioni in merito al prezzo ufficiale. Considerando il prodotto, però, non bisognerà aspettarsi un costo inferiore ai 2000 euro. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com