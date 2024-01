Apple Vision Pro: boom di preordini negli USA

I preordini del nuovo visore di casa Apple, Vision Pro, si sono aperti da qualche giorno. Come ci si aspettava, il prezzo elevato non ha per nulla spaventato i fan più sfegatati. Registrato, nelle prime ore, un boom di prenotazioni per il prodotto in tutte le sue varie configurazioni. Stando alle prime stime, Apple sarebbe riuscita a piazzare tra le 160.000 e 180.000 unità. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, però, la richiesta rallenterà drasticamente nelle prossime settimane.

Vision Pro è atteso da tantissimo tempo e sono migliaia le persone che non vedono l’ora di testare le sue capacità. Un boom dei preordini iniziali era più che prevedibile. Tuttavia, come sostiene Kuo, la richiesta è destinata ad affievolirsi velocemente. L’analista, infatti, ha notato un paio di dettagli che sembrano annunciarlo.

Apple Vision Pro: piace a tanti, ma pochi se lo possono permettere

Nonostante i preordini dei Vision Pro siano andati, e stanno andando, abbastanza bene, è stato notato che i tempi di consegna sono rimasti più o meno stabili. Per la precisione, è stato visto che non c’è stato un allungamento dei tempi di consegna nelle prime 24/48 ore dall’inizio dei preordini. Per prodotti di cui c’è una richiesta costante, ad esempio iPhone, solitamente i tempi di consegna aumentato sensibilmente già entro le prime 24/48 ore. Secondo Kuo, il boom di preordini è dovuto principalmente ai fan sfegatati dell’azienda. Nelle prossime settimane, la situazione si ristabilirà.

La questione è una, Vision Pro piace davvero a tanti, purtroppo però, solo i veri appassionati sembrano essere disposti a sborsare così tanto (3500 dollari di base) per portarselo a casa. Il discorso sarà diverso quando verrà presentata la seconda generazione (dai primi rumor molto più economica), quando molti più utenti saranno interessati all’acquisto del prodotto. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com