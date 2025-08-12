Search here...
Apple Watch Ultra 3 avrà un display più grande

By: Francesco Bassetti

Siamo sempre più vicini all’evento Apple di settembre. Durante questo, oltre agli attesissimi iPhone 17, verranno presentati anche altri prodotti. Finalmente dovrebbe vedere la luce una nuova generazione di Apple Watch Ultra, la terza. Questa, a quanto pare, avrà un display più grande rispetto alle generazioni precedenti. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Apple Watch Ultra è lo smartwatch di fascia alta della mela morsicata. Decisamente più costoso, il dispositivo è pensato principalmente per coloro che sono abituati a fare sport estremi o necessitano di un orologio che “sopravviva” nelle condizioni più avverse. La nuova generazione porterà in campo una serie di chicche che lo renderanno ancora più interessante. Il display più grande è proprio una di queste.

 

Apple Watch Ultra 3: display più grande in arrivo

La notizia del display più grande su Apple Watch Ultra 3 arriva, indirettamente, proprio dalla mela morsicata. I colleghi di macrumors hanno trovato tracce all’interno dell’ultima beta di iOS 26 che fanno riferimento ad un display più grande per il dispositivo. In particolare, il nuovo display dovrebbe avere una risoluzione di 422 x 514 pixel, contro i 410 x 510 delle generazioni precedenti. Questa, ovviamente, non sarà l’unica novità in arrivo sul dispositivo, arriveranno anche un nuovo chip, un display con un refresh rate migliorato, la connettività satelitare e non solo.

Ricordiamo che Apple Watch Ultra 3 verrà presentato nel corso delle prime due settimane di settembre, durante l’evento di presentazione degli iPhone 17. Il lancio sul mercato avverrà entro la fine dello stesso mese. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com

