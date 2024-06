Apple Watch X: trapelano online i primi render

Il tanto chiacchierato Apple Watch con design rinnovato potrebbe essere dietro l’angolo. Se ne parla da oramai diversi mesi, Cupertino sta pianificando di lanciare un modello speciale di smartwatch per celebrare il decimo anniversario dal lancio del primo modello. Il dispositivo dovrebbe arrivare sul mercato tra la fine del 2024 e il 2025. In queste ore, i primi render CAD che lo ritraggono sono trapelati online. Andiamo a scoprirli insieme!

Apple sta pianificando un restyling del suo smartwatch da oramai diversi anni, tuttavia, problemi di vario tipo hanno portato l’azienda a rimandare il tutto. Sembra, però, che le problematiche siano state risolte e che il modello con design rinnovato stia per arrivare. Quali saranno le sue caratteristiche?

Apple Watch X: ecco cosa mostrano i render

I render CAD pubblicati online da 91mobiles lasciano poco all’immaginazione. Si può vedere una cassa che riprende i lineamenti dei modelli precedenti, tuttavia, risulta essere decisamente più grande e più sottile. La cassa sarà più grande di quella dei Series 9, ma più piccola di quella degli Ultra. Il display sarà di circa 2 pollici, quindi il più grande mai implementato su qualsiasi Apple Watch. I cinturini non vengono rappresentati nel render, di conseguenza non sappiamo se verranno rinnovati o se rimarranno sempre gli stessi.

Come già accennato, diversi analisti hanno già parlato di questo nuovo modello di Apple Watch. Tutti parlano di un design sottile, di schermi più grandi e di caratteristiche esclusive. Arriverà sul mercato già quest’anno? Ancora non ci è dato saperlo. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com