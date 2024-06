Indumenti in Gelatina Solubile: La Nuova Frontiera della Moda Sostenibile

Un team di ricercatori ha sviluppato una macchina innovativa che produce fibre tessili a partire da materiali sostenibili, in particolare la gelatina. Queste fibre, simili nella consistenza al lino, si dissolvono rapidamente in acqua calda, offrendo un nuovo concetto di moda “usa e getta” che chiunque può produrre a casa.

Una Soluzione Sostenibile per la Moda

Nel contesto di uno studio pubblicato nella ACM Digital Library, gli scienziati hanno cercato modi per ridurre i rifiuti solidi dell’industria tessile. Il risultato è una macchina in grado di produrre fibre solubili, rivoluzionando il concetto di moda sostenibile.

“Quando non avremo più bisogno di questi tessuti, potremo scioglierli e riciclare la gelatina per produrre più fibre”, afferma Michael Rivera, autore principale dello studio.

Come Funziona la Macchina per le Biofibre

La macchina, abbastanza piccola da stare su una scrivania, utilizza una siringa di plastica per riscaldare e spremere goccioline di una miscela di gelatina liquida. Successivamente, due serie di rulli tirano la gelatina, allungandola in fibre lunghe e sottili. Durante il processo, le fibre passano attraverso bagni liquidi dove possono essere introdotti coloranti biologici o altri additivi.

Vantaggi e Personalizzazione delle Fibre

Secondo Rivera, “possiamo personalizzare le fibre con la resistenza e l’elasticità che vogliamo, con il colore che vogliamo“. La macchina permette di produrre fibre senza la necessità di macchine di grandi dimensioni tipiche dei dipartimenti di chimica universitari.

Test e Prospettive Future

Per testare il concetto, i ricercatori hanno creato sensori tessili utilizzando fibre di gelatina, cotone e fili conduttivi, immergendoli poi in acqua calda. La gelatina si è sciolta, liberando i fili e facilitando il riciclo e il riutilizzo. I progettisti possono anche modificare la chimica delle fibre per renderle più resistenti e per evitare che si dissolvano sotto la pioggia.

Il prossimo passo del team è sperimentare la filatura di fibre da altri ingredienti naturali, come la chitina, un componente dei gusci dei granchi, o l’agar-agar, derivato dalle alghe.

Un Ciclo di Vita Sostenibile

“Stiamo pensando al ciclo di vita dei nostri tessuti. Ciò inizia con l’origine del materiale”, conclude Eldy Vasquez, co-autore dello studio.

L’innovazione della gelatina solubile rappresenta un passo avanti significativo nella moda sostenibile. Permette a chiunque di creare, indossare e riciclare abiti in modo semplice e responsabile. Con ulteriori ricerche e sviluppi, questo concetto potrebbe rivoluzionare l’industria della moda, riducendo drasticamente l’impatto ambientale dei rifiuti tessili.

Immagine di freepik