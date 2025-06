iOS 26: ecco la lista degli iPhone compatibili

Apple ha finalmente svelato il nuovissimo iOS 26. L’aggiornamento software per iPhone porta in campo una ventata d’aria fresca. Il focus principale è senza dubbio il design. Insieme alla nuova numerazione, che passa dal 18 al 26 per essere in linea con l’anno di rilascio della release ufficiale, la mela morsicata ha introdotto un’estetica completamente nuova. I tratti di iOS rimangono, ma vengono reinventati in maniera molto interessante.

Tutti ne stanno parlando in queste ore, iOS 26 porta in campo quello che l’azienda chiama “Liquid Glass“. Un effetto “vetro liquido” che persiste in tutta l’interfaccia grafica dell’aggiornamento. Questa e la marea di altre novità sono attualmente disponibili, in anteprima, in versione beta per gli sviluppatori. Il lancio ufficiale al pubblico, invece, avverrà il prossimo autunno. Quali sono i melafonini che lo supporteranno? Andiamo a scoprirlo insieme!

iOS 26: la lista degli iPhone compatibili

Qui di seguito riportiamo i modelli di iPhone compatibili con il nuovo iOS 16, dal più recente al più datato:

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (seconda generazione e successivo)

Alcune delle nuove funzioni del nuovo aggiornamento saranno disponibili solo sui modelli più recenti. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

