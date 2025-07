iPad Pro: quattro novità che vedranno la luce sulla nuova generazione

Manca oramai poco al lancio della nuova generazione di iPad Pro. Stando alle ultime indiscrezioni, sia il modello con display da 11 pollici che quello con display da 13 pollici dovrebbero arrivare sugli scaffali tra ottobre a novembre. In queste ore, i colleghi di 9to5mac hanno deciso di riassumere quelle che saranno le 4 novità in arrivo. Andiamo a scoprirle insieme!

Purtroppo, i prezzi di listino dei prodotti non diminuiranno rispetto a quelli della generazione precedente. Allo stesso tempo, non dovrebbero neanche esserci aumenti. Ci si aspetta che i vari modelli costeranno esattamente come quelli attualmente in vendita.

iPad Pro 2025: le novità in arrivo

1) Chip M5

Nonostante l’M4 presente sugli attuali modelli sia super performante, la nuova generazione porterà in campo un nuovissimo chip Apple Silicon, l’M5. Le performance del dispositivo lasceranno tutti a bocca aperta.

2) Doppia fotocamera frontale

Una novità molto attesa sarà l’aggiunta di una doppia fotocamera frontale su entrambe le varianti in uscita quest’anno. L’aggiunta permetterà di effettuare scatti di qualità a prescindere dall’angolazione del dispositivo.

3) 16 GB di memoria RAM

Le attuali versioni di iPad Pro, tranne le versioni con almeno 1TB di memoria, montano una RAM da 8 GB. Stando a quanto emerso online, la prossima generazione monterà una memoria RAM da 16 GB su tutti i tagli di memoria. Parliamo di una miglioria da non poco conto.

4) supporto Wi-Fi 7

Un’altra interessante novità sarà il supporto a Wi-Fi 7. Questo non solo renderà le connessioni più veloci, ma garantirà una serie di benefici non da poco.

Ph. credit: Apple.com