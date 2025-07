iPad Pro con chip M5: ecco quando arriveranno sul mercato

Apple non aggiorna la gamma di iPad Pro da più di un anno. Per quanto l’attuale generazione sia ancora valida sotto tutti i punti di vista, in molti stanno aspettando qualcosa di nuovo. Stando a quanto dichiarato da diversi analisti e leaker, manca poco al lancio di una nuova generazione. Questa avrà poche novità, ma saranno molto interessanti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

L’attuale generazione di iPad Pro ha portato in campo grosse novità. Apple ha infatti reso sensibilmente più sottili e leggeri entrambi i modelli e li ha dotati del tanto atteso display OLED. Inoltre, è stato implementato un chip, l’M4, che rende i dispositivi più potenti della maggior parte dei computer presenti sul mercato. Cosa potrà proporre nella prossima generazione per migliorare qualcosa di già così all’avanguardia?

iPad Pro: doppia fotocamera anteriore, nuovo chip e bordi super sottili

Stando a quanto trapelato online, sarebbero ben tre le novità importanti in arrivo sui nuovi iPad Pro. La prima riguarda, ovviamente, il chip interno. Apple manderà in pensione la potente versione M4 per portare in campo qualcosa di ancora più performante, l’M5. La seconda, invece, riguarda l’introduzione di una seconda fotocamera frontale che, a detta di Mark Gurman, servirà agli utenti per avere scatti e inquadrature top con qualsiasi orientazione del dispositivo. La terza, invece, riguarda una nuova tecnologia produttiva per i display che dovrebbe permettere ad Apple di ridurre sensibilmente le cornici del dispositivo. Dopo queste aggiunte, sarà davvero difficile riuscire a resistere al fascino dei Pro.

Considerando che Apple aggiorna la sua gamma Pro solitamente ogni 18 mesi, il lancio dei dispositivi potrebbe ricadere tra settembre e ottobre 2025. Il prezzo di listino, nonostante le novità, rimarrà lo stesso della precedente generazione. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com