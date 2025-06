I prossimi iPad Pro avranno bordi super sottili

Apple ha grossi piani per il futuro di iPad Pro. Dopo aver portato in campo un design più sottile e leggero, presto potrebbe arrivare un display con bordi super sottili. A confermarlo, una fonte vicina ad Apple. La novità potrebbe vedere la luce già sui prossimi modelli. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Gli iPad Pro M4 hanno finalmente portato in campo la tecnologia OLED che tanto era attesa dagli utenti. Dopo questo grande passo, Apple non ha intenzione di fermarsi e con i modelli M5 vuole intrudurre display con cornici molto ridotte. Quali saranno i benefici?

iPad Pro con cornici super sottili: aumentano le dimensioni dei display

A rendere possibile la magia sarebbe una nuova tecnologia sviluppata da LG Innotek chiamata Chip-on-Film. Grazie a questa sarà possibile avere dispositivi con cornici estremamente ridotte. Con i display OLED CoF le possibilità per Apple saranno due: mantenere i display della stessa dimensione, ma ridurre la grandezza dei dispositivi, o sfruttare la tecnologia per introdurre display più ampi sulla gamma Pro. La verità si scoprirà solo tra qualche mese.

Ricordiamo che attualmente Apple affida la produzione dei pannelli OLED per i suoi iPad a Samsung. Lo sviluppo della tecnologia da parte di LG Innotek contribuirà a creare concorrenza tra i brand che si vedranno costretti ad offrire una soluzione vantaggiosa alla mela morsicata. Il tutto potrebbe sfociare in una riduzione dei prezzi dei dispositivi (attualmente proibitivi per molti). Ricordiamo che gli iPad Pro M5 dovrebbero vedere la luce tra la fine del 2025 e metà 2026. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com