iPhone 17 Pro costerà di più ma avrà 256 GB di memoria base

Apple presenterà quattro nuovi modelli di iPhone il prossimo mese: iPhone 17, 17 Air, 17 Pro e 17 Pro Max. Di questi, uno subirà un leggero aumento. Secondo un leaker affidabile, infatti, Apple avrebbe deciso di aumentare il prezzo di listino del modello Pro raddoppiando però il taglio di memoria base. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Lo scorso anno, Apple ha deciso di aumentare la memoria base degli iPhone 16 Pro Max. L’azienda ha mandato in pensione il taglio da 128 GB per partire direttamente con 256 GB. Pare che la stessa strategia, quest’anno, verrà applicata anche ai 17 Pro. Il prezzo, però aumenterà di 50 dollari.

iPhone 17 Pro: listino aumentato ma ne varrà la pena

Che Apple potesse aumentare i prezzi dei nuovi iPhone si sapeva già da diversi mesi. I dazi imposti dal governo Trump sui beni importati negli USA dalla Cina hanno messo in seria difficoltà la mela morsicata. Pare, però, che Apple deciderà di assorbire gran parte di questi costi internamente. Non saranno previsti aumenti di listino per la gamma di iPhone 17, l’unico aumento riguarderà il modello Pro. Apple, però, giustificherà l’aumento di listino in maniera molto intelligente. Il modello base non avrà più una memoria da 128 GB, ma da 256 GB. Secondo il leaker, i prezzi dei nuovi melafonini saranno i seguenti:

17: 799 dollari

17 Air: 959 dollari

17 Pro: 1049 dollari

17 Pro Max: 1249 dollari

Ricordiamo che la presentazione dei dispositivi avverrà nelle prime due settimane di settembre. Il lancio, invece, è previsto entro la fine dello steso mese. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com