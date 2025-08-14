Search here...
AppleNews

iPhone 17 Pro costerà di più ma avrà 256 GB di memoria base

By: Francesco Bassetti

Date:

Share post:

Apple presenterà quattro nuovi modelli di iPhone il prossimo mese: iPhone 17, 17 Air, 17 Pro e 17 Pro Max. Di questi, uno subirà un leggero aumento. Secondo un leaker affidabile, infatti, Apple avrebbe deciso di aumentare il prezzo di listino del modello Pro raddoppiando però il taglio di memoria base. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Lo scorso anno, Apple ha deciso di aumentare la memoria base degli iPhone 16 Pro Max. L’azienda ha mandato in pensione il taglio da 128 GB per partire direttamente con 256 GB. Pare che la stessa strategia, quest’anno, verrà applicata anche ai 17 Pro. Il prezzo, però aumenterà di 50 dollari.

 

iPhone 17 Pro: listino aumentato ma ne varrà la pena

Che Apple potesse aumentare i prezzi dei nuovi iPhone si sapeva già da diversi mesi. I dazi imposti dal governo Trump sui beni importati negli USA dalla Cina hanno messo in seria difficoltà la mela morsicata. Pare, però, che Apple deciderà di assorbire gran parte di questi costi internamente. Non saranno previsti aumenti di listino per la gamma di iPhone 17, l’unico aumento riguarderà il modello Pro. Apple, però, giustificherà l’aumento di listino in maniera molto intelligente. Il modello base non avrà più una memoria da 128 GB, ma da 256 GB. Secondo il leaker, i prezzi dei nuovi melafonini saranno i seguenti:

17: 799 dollari

17 Air: 959 dollari

17 Pro: 1049 dollari

17 Pro Max: 1249 dollari

Ricordiamo che la presentazione dei dispositivi avverrà nelle prime due settimane di settembre. Il lancio, invece, è previsto entro la fine dello steso mese. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com

Articolo precedente
Cellule maschili vs femminili: stress, morte o sopravvivenza?
Francesco Bassetti
Francesco Bassetti
Studente universitario di biotecnologie appassionato al mondo Apple e della tecnologia in generale

Related articles

News

Cellule maschili vs femminili: stress, morte o sopravvivenza?

Quando cellule maschili e femminili vengono esposte allo stesso stress — per esempio ossidativo o infiammatorio — reagiscono...
News

Lesioni spinali: il neurone “chiave” che può riattivare la respirazione

Per chi subisce una lesione spinale alta, la perdita della capacità di respirare autonomamente è una delle conseguenze...
News

Smettere di fumare: l’effetto domino che aiuta a superare altre dipendenze

Per decenni, smettere di fumare è stato considerato un traguardo a sé, una sfida già abbastanza ardua da...
News

Tineco lancia la serie PURE ONE S: potenza, intelligenza e design per la pulizia di nuova generazione

Tineco, azienda high-tech conosciuta per le sue soluzioni innovative nel settore della cura della casa, presenta la nuova...

Seguici

Seguici sui social

Company

Ultime Notizie

Cellule maschili vs femminili: stress, morte o sopravvivenza?

News 0
Quando cellule maschili e femminili vengono esposte allo stesso...

Lesioni spinali: il neurone “chiave” che può riattivare la respirazione

News 0
Per chi subisce una lesione spinale alta, la perdita...

Smettere di fumare: l’effetto domino che aiuta a superare altre dipendenze

News 0
Per decenni, smettere di fumare è stato considerato un...

Notizie più lette

Cellule maschili vs femminili: stress, morte o sopravvivenza?

News 0
Quando cellule maschili e femminili vengono esposte allo stesso...

Lesioni spinali: il neurone “chiave” che può riattivare la respirazione

News 0
Per chi subisce una lesione spinale alta, la perdita...

Smettere di fumare: l’effetto domino che aiuta a superare altre dipendenze

News 0
Per decenni, smettere di fumare è stato considerato un...

© 2008 Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con decreto n°159 del 28 nov. 2019