iPhone 17 Pro sarà dotato di uno speciale display antiriflesso

Continuano ad arrivare informazioni in merito agli iPhone 17 in arrivo il prossimo settembre. Stando a quanto riportato da MacRumors, Apple doterà i modelli Pro di un nuovissimo display antiriflesso resistente ai graffi. Questa e le altre novità in arrivo su tali modelli li renderanno probabilmente i più venduti della gamma. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Non è la prima volta che si parla dell’arrivo di nuovi display antiriflesso sugli iPhone 17 Pro. Qualche mese fa, infatti, diversi analisti avevano predetto il loro arrivo. Problemi con la produzione, però, avevano fatto perdere le speranze. A quanto pare, i produttori dei display hanno risolto le problematiche in tempo per poter iniziare la produzione massiva in tempo per il lancio dei dispositivi.

iPhone 17 Pro: come funzionano i nuovi display

Il nuovo display avrà una serie di benefici in più rispetto a quello presente sui vari modelli di iPhone 16. Grazie ad un nuovo strato antiriflesso, il display non solo sarà maggiormente resistente ai graffi, ma garantirà anche una migliore visibilità in condizioni di elevata luce. Per capirci, sarà possibile godere di una migliore visualizzazione dei contenuti anche sotto la luce diretta del sole. La differenza con i modelli non Pro sarà consistente.

Ricordiamo che i nuovi iPhone 17 Pro e Pro Max verranno presentati il prossimo settembre in un evento Apple dedicato. Il lancio sul mercato è previsto entro la fine dello stesso mese insieme agli altri componenti della gamma (iPhone 17 e 17 Air). Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com