iPhone 17 Air verrà lanciato in 4 differenti colorazioni: ecco quali

Subito dopo aver appreso che la colorazione principale di iPhone 17 Air sarà un blu molto leggero, emergono online nuove informazioni in merito a quelle che saranno tutte le colorazioni in cui lo smartphone verrà proposto. A quanto pare, il dispositivo riceverà ben 4 varianti differenti tra cui scegliere. Andiamo a scoprirle nel dettaglio.

A dare le informazioni in merito alle colorazioni del nuovo iPhone 17 Air è stato il noto leaker Majin Bu. Questo ha confermato che il dispositivo sarà disponibile nelle varianti nera, argento, oro chiaro e blu chiaro. Come già anticipato qualche giorno fa, non sono previste colorazioni vivaci.

iPhone 17 Air: colorazioni semplici e design sottile

Per far capire meglio quello che sarà il risultato finale delle colorazioni che vedremo sul nuovo 17 Air, il leaker ha descritto le colorazioni nel dettaglio. In particolare:

Colorazione nera : una tonalità scura e sobria, adattabile ad ogni contesto e perfetta per chi cerca un look professionale ed elegante;

: una tonalità scura e sobria, adattabile ad ogni contesto e perfetta per chi cerca un look professionale ed elegante; Colorazione argento : un colore chiaro e brillante che fornisce un’apparenza pulita e sofisticata;

: un colore chiaro e brillante che fornisce un’apparenza pulita e sofisticata; Colorazione oro chiaro : una tonalità leggera che aggiunge un tocco di originalità senza essere eccessiva.

: una tonalità leggera che aggiunge un tocco di originalità senza essere eccessiva. Colorazione blu chiaro: una colorazione molto leggera che si discosta dalle altre blu proposte fino ad ora da Apple. Questa ricorderà la “Sky Blue” proposta per l’ultimo MacBook Air.

Ricordiamo che lo smartphone verrà presentato a settembre 2025 e arriverà sul mercato nel corso dello stesso mese. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: majinbuofficial.it