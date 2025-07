Apple lancia la promozione Back to School in Italia

Dopo il lancio negli USA qualche settimana fa, Apple ha deciso di portare l’iniziativa “Back to School” anche in Europa. A partire da oggi, 10 luglio 2025 e fino al 21 ottobre 2025, gli utenti che decideranno di acquistare un iPad o un Mac tramite il sito Education della mela morsicata, riceveranno uno sconto per acquistare un secondo prodotto. In alcuni casi lo sconto è addirittura sufficiente per ottenere il dispositivo gratis. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

L’iniziativa è partita oggi in vari paesi europei, Italia compresa, e ricordiamo che è proposta in aggiunta agli sconti education (5% su iPad e Mac). In questo articolo andiamo ad elencare nel dettaglio tutti i prodotti promozionati e i bonus correlati.

Apple Back to School Italia: ecco i prodotti in sconto

MacBook Pro e MacBook Air

Coloro che decidono di acquistare un MacBook Air o un MacBook Pro, oltre a ricevere lo sconto del 5% rispetto al listino, potranno ricevere un bonus sull’acquisto dei seguenti prodotti:

Magic Mouse (USB‑C) – Superficie Multi‑Touch bianca: 85 euro di sconto

di sconto Magic Mouse (USB‑C) – Superficie Multi‑Touch nera: 119 euro di sconto

di sconto Magic Trackpad (USB‑C) – Superficie Multi‑Touch bianca: 119 euro di sconto

di sconto Magic Trackpad (USB‑C) – Superficie Multi‑Touch nera: 139 euro di sconto

di sconto AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore: 199 euro di sconto

di sconto AirPods Pro 2: 199 euro di sconto

di sconto Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico – Tasti neri: 229 euro di sconto

iMac

Coloro che decidono di acquistare un iMac, oltre a ricevere lo sconto del 5% rispetto al listino, riceveranno un bonus sull’acquisto dei seguenti prodotti:

AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore: 199 euro di sconto

di sconto AirPods Pro 2: 199 euro di sconto

iPad Air e iPad Pro

Coloro che acquistano un nuovo iPad, oltre a riceve lo sconto del 5% sul prezzo di listino, riceveranno un bonus sull’acquisto dei seguenti prodotti:

Apple Pencil Pro: 139 euro di sconto

di sconto Magic Keyboard per iPad Pro/Air: 139 euro di sconto

di sconto AirPods 4: 149 euro di sconto

di sconto AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore: 149 euro di sconto

di sconto AirPods Pro 2: 149 euro di sconto

Ph. credit: Apple.com