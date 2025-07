iPhone 17 Air: le colorazioni disponibili saranno poco accese

Nelle scorse settimane si è parlato di quelle che potrebbero essere le nuove colorazioni per i prossimi iPhone 17. È stato detto che sia la versione base che quella Pro riceveranno almeno una colorazione nuova rispetto allo scorso anno. Nulla è stato detto, invece, per quanto riguarda gli iPhone 17 Air. I nuovissimi dispositivi arriveranno sul campo in colorazioni parecchio sbiadite. Secondo un leaker cinese, il colore principale del dispositivo sarà un blu molto chiaro. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, Apple potrebbe seguire la stessa strada adottata per gli iPad: colorazioni accese per i modelli base, colorazioni “soft” per i modelli Air e colorazioni neutre per i Pro. Se verrà seguita questa logica, i nuovi iPhone 17 Air presenteranno colorazioni che potrebbero non convincere molti utenti.

iPhone 17 Air: la colorazione principale sarà “Barely Blue”?

La colorazione principale di iPhone 17 Air è stata definita dal leaker cinese come “Barely Blue“, una tonalità di blu molto sbiadita che sembrerà addirittura bianca in determinate condizioni di luce. Questa, a quanto pare, sarà la variante che Apple deciderà di promuovere come principale, ma ovviamente non sarà l’unica. Il dispositivo sarà disponibile anche in un altra serie di colorazioni (forse le stesse di iPad Air?), ma tutte saranno sbiadite. Come la prenderanno gli utenti?

Sarà curioso vedere come Apple giustificherà le nuove colorazioni. Ricordiamo che già in passato gli utenti si sono lamentati per i colori poco accessi di iPhone. Accadrà la stessa cosa anche questa volta? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.