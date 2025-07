iPhone 17: solo un modello avrà la scocca in titanio

Nonostante Apple abbia proposto per due anni di seguito una scocca in titanio per i suoi modelli di iPhone Pro (15 e 16), quest’anno entrambe le varianti Pro e Pro Max saranno dotate di una scocca in alluminio. Questo non vuol dire che Apple manderà in pensione il titanio, anzi lo continuerà ad usare, ma solo su un modello, il 17 Air. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, stando a quanto riportato da diversi analisti, Apple avrebbe deciso di utilizzare il titanio per produrre la scocca dei nuovissimi iPhone 17 Air. Se l’anticipazione si rivelerà vera, si tratterebbe della prima volta in cui Apple decide di impiegare un materiale “Pro” per un prodotto più economico.

iPhone 17 Air: scocca in titanio ed alluminio per aumentare la resistenza

La scocca degli iPhone 17 Air non sarà prodotta interamente in titanio. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che Apple abbia pensato ad una particolare lega di alluminio e titanio. In questo modo il dispositivo sarà resistente, ma non risulterà eccessivamente appesantito. Il risultato sarà qualcosa di davvero molto interessante. Il dispositivo, infatti, apparirà decisamente “costoso” anche se non sarà il più caro della gamma 17. Curioso sarà vedere come Apple giustificherà i cambiamenti, sopratutto quando i modelli premium saranno prodotti in semplice alluminio e vetro.

Ricordiamo che l’intera gamma di iPhone 17 arriverà sul mercato il prossimo settembre. Apple terrà un evento di presentazione nel corso delle prime settimane e lancerà i dispositivi nei negozi entro la fine dello stesso mese. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.