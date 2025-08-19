Un MacBook con chip A18 Pro arriverà presto sul mercato

Ebbene sì, pare proprio che la nuova trovata di Apple sia quella di implementare un chip di iPhone all’interno di un MacBook per creare qualcosa di completamente nuovo. I migliori leaker ne sono convinti, un portatile economico della mela morsicata arriverà a breve sul mercato. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Si parla concretamente di un MacBook economico da relativamente poco. Secondo gli analisti, la mossa di Apple porterà all’azienda una marea di nuovi clienti. Sono anni, infatti, che tutti sperano che l’azienda lanci un portatile più economico. Attualmente, il modello più economico è il MacBook Air che ha un prezzo base di 1250 euro (999 dollari). Il nuovo modello avrà un costo decisamente inferiore.

MacBook con chip A18 Pro: prezzo piccolo e potenza max

Il MacBook economico non sarà dotato di un chip della serie M. Per contenere i costi Apple implementerà per la prima volta su un Mac, un chip progettato per iPhone, l’A18 Pro. Questo garantirà performance interessanti senza far lievitare il prezzo del dispositivo. Anche il display sarà una novità. Stando alle ultime indiscrezioni, Apple avrebbe optato per un display da 12,9 pollici, più piccolo rispetto ai 13,6 pollici di MacBook Air. Infine, altra novità importante sarà la scocca, che verrà proposta in una serie di vibranti colorazioni come il modello base di iPad. Il risultato sarà un dispositivo adatto alla maggior parte degli utenti ad un prezzo wow.

Parlando di prezzo, gli analisti credono che il nuovo portatile economico della mela morsicata verrà lanciato sul mercato ad un prezzo bomba di 599-699 dollari. Un taglio di prezzo netto rispetto ai 999 dollari di MacBook Air. Le vendite schizzeranno alle stelle. Se tutto andrà per il verso giusto il dispositivo vedrà la luce entro la fine dell’anno. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com