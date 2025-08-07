Dreame Glory: il phon che promette styling da salone a casa (senza svuotare il portafoglio)

Nel vasto universo degli asciugacapelli, dove i modelli si moltiplicano e le promesse si rincorrono, ogni tanto emerge un prodotto capace di attirare davvero l’attenzione. È il caso del Dreame Glory, asciugacapelli compatto e moderno che, con un prezzo abbordabile e un’estetica curata, sembra voler dire la sua nel competitivo mondo dell’hair styling casalingo.

Ma è tutto marketing o c’è davvero sostanza dietro la forma? Lo abbiamo messo alla prova, giorno dopo giorno, ecco com’è andata.

Primo impatto: leggero, elegante, con un tocco professionale

Appena estratto dalla confezione, il Dreame Glory colpisce per il design minimal ma raffinato. Noi abbiamo testato la versione bianca lucida, che restituisce una sensazione quasi “lussuosa” alla vista, simile a quella di dispositivi ben più costosi.

Compatto e ultraleggero (345 g), è stato pensato per un utilizzo quotidiano, anche prolungato, senza affaticare il polso. Un vantaggio non da poco, specie per chi ha una chioma lunga o riccia da domare. La maneggevolezza è effettivamente uno dei suoi punti di forza: il manico è comodo da impugnare, il baricentro ben bilanciato. Lo si muove facilmente, anche durante sessioni di asciugatura più lente e dettagliate.

Prestazioni che sorprendono: asciuga in fretta, ma con delicatezza

Dotato di un motore da 1600W e di un flusso d’aria che raggiunge i 70 metri al secondo, il Dreame Glory non è un gigante solo sulla carta. Nell’uso quotidiano, asciuga i capelli in pochi minuti, anche a temperature più basse.

Un punto che abbiamo particolarmente apprezzato è la modalità Caldo/Freddo, una funzione che alterna aria calda e aria fresca per ridurre lo stress termico sul capello. In pratica? I capelli risultano morbidi, meno crespi e visibilmente più lucidi, anche senza applicare sieri o prodotti anti-frizz.

Per chi ha capelli delicati, fini o trattati, è un plus importante. La modalità Freddo, poi, funziona davvero: niente aria tiepida spacciata per fredda, ma un getto effettivamente cool, utile per fissare la piega o dare forma ai ricci senza rovinarli.

Tecnologia ionica e rispetto del capello

Non si tratta solo di potenza. Il Dreame Glory integra anche una tecnologia ionica, che promette di rilasciare milioni di ioni negativi per contrastare l’effetto crespo e favorire la lucentezza naturale del capello.

Siamo scettici? In questo caso, no. Durante le settimane di test, i capelli sono apparsi effettivamente più gestibili e ordinati, con meno bisogno di piastra o spazzole tonde per “finire il lavoro”.

Accessori magnetici intelligenti (ma non perfetti)

All’interno della confezione troviamo due accessori: un ugello concentratore per lo styling preciso e un diffusore (disponibile solo nella versione venduta in Europa). Entrambi si agganciano tramite magnete: facile, veloce, sicuro.

L’ugello è pratico e ben progettato, perfetto per lisciare o dirigere l’aria dove serve. Il diffusore, invece, fa bene il suo lavoro, ma ha un difetto: è ingombrante e visivamente stona con l’eleganza del corpo macchina, anche a causa del colore marrone poco azzeccato. Nulla che rovini l’esperienza, ma un dettaglio da tenere a mente se si viaggia spesso.

Unico vero neo: i controlli posteriori

Il design del Dreame Glory è quasi impeccabile, ma un difetto va segnalato: i controlli per cambiare temperatura sono posizionati sul retro del phon, in un piccolo pannello con icone luminose. Esteticamente gradevoli, sì, ma poco intuitivi durante l’uso, soprattutto se si vuole cambiare modalità a metà piega senza dover guardare cosa si sta toccando.

Per fortuna, l’interruttore per la velocità è invece ben posizionato sull’impugnatura, facilmente raggiungibile con il pollice. Un dettaglio che semplifica la vita durante lo styling.

Rumorosità nella norma, ma senza fastidi

Con i suoi 76 dB in media (80 dB a piena potenza), il Dreame Glory non è un phon silenziosissimo, ma non disturba l’ambiente circostante. Si può ascoltare la musica o chiacchierare senza problemi, a meno che non lo si usi nella modalità più potente.

Un risultato buono, considerando che i modelli nella stessa fascia di prezzo spesso superano questa soglia, diventando invadenti.

Il verdetto: vale la pena? Sì, eccome.

Il Dreame Glory è un asciugacapelli intelligente, ben progettato e pensato per chi cerca prestazioni elevate senza spendere una fortuna.

Non è privo di difetti – i comandi posteriori e il diffusore oversize sono migliorabili – ma nel complesso, offre un’esperienza di styling efficace e piacevole. I capelli risultano lucidi, morbidi, senza effetto crespo, anche con un utilizzo quotidiano.

È un prodotto pensato per chi vuole risultati professionali con gesti semplici, perfetto per chi non ha ore da passare davanti allo specchio ma non vuole rinunciare a una chioma curata.

Scheda finale

Prezzo medio : 119€ per le prime due settimane di lancio (prezzo di listino: 129 €)

: (prezzo di listino: 129 €) Dove trovarlo : Amazon , Ollo Store, sito ufficiale Dreame

: , Ollo Store, Perfetto per : capelli fini, ricci, trattati, crespi

: capelli fini, ricci, trattati, crespi Sconsigliato a: chi desidera un diffusore compatto o comandi più immediati

🎯 Voto finale:

⭐ Prestazioni: 4,7/5

⭐ Design: 4,5/5

⭐ Facilità d’uso: 4/5

⭐ Rapporto qualità/prezzo: 4,5/5