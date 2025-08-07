Abbiamo ricevuto il tuo curriculum: occhio alla chiamata truffa

Avete ricevuto una strana chiamata nella quale vi viene comunicato che il vostro curriculum è stato selezionato per un’opportunità lavorativa? Per quanto la posposta possa sembrare allettante, non fatevi ingannare. Quella che sembra essere un’interessante proposta altro non è che un tentativo di truffa bello e buono. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

La truffa del curriculum, così è stata definita da molti, gira oramai da diversi mesi. Diverse sono le vittime del tranello, sopratutto giovani e disoccupati. Riconoscere la farsa e bloccarla in tempo è fondamentale per non perdere dati e soldi.

Truffa del curriculum: ecco come difendersi

Come abbiamo già detto, la truffa si sta diffondendo principalmente via chiamata telefonica. Questa arriva solitamente da un numero non salvato in rubrica e, rispondendo, si sente una voce registrata che comunica la ricezione del curriculum. Al termine della chiamata, la voce registrata invita la vittima a contattare un numero WhatsApp per avere più informazioni. Non c’è bisogno di dire che se si inizia la chat, ci si interfaccia con degli operatori che faranno di tutto per estrapolare dati sensibili al malcapitato di turno.

Se non siete alla ricerca di lavoro e non avete inviato curriculum a nessuno, riconoscere la truffa è molto semplice. Se invece siete in cerca di lavoro e quindi una chiamata per il curriculum potrebbe apparire vera, sappiate che nessuno che voglia offrirvi un lavoro serio vi contatterà mai tramite una voce pre-registrata e vi chiederà di contattare un numero WhatsApp. Quando vi trovate davanti ad una situazione del genere, la cosa più saggia da fare è bloccare il numero. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.